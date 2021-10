‘Spider-Man: no way home’: nuevas fotos muestran al Doctor Octopus y al Doctor Strange

Spider-Man: no way home es una de las películas más esperadas por los fanáticos del superhéroe arácnido. La cinta mostraría el esperado spiderverse, el cual traería de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield con los trajes del Hombre Araña. A pesar de que no se tienen detalles de la trama, se han revelado nuevas imágenes que muestran a dos de los personajes más importantes de la película.

Uno de los detalles que puede apreciarse en la imagen del Doctor Octopus, interpretado por Alfred Molina, es el cambio de color de sus tentáculos. Ahora tiene partes rojas, lo cual lleva a creer a los fanáticos que están hechos con tecnología Stark, aunque hay algunos que infieren que los apéndices están manchados de sangre.

Spider-Man: no way home - nuevas fotos

Alfred Molina regresa como el Doctor Octopus. Foto: Marvel Studios

Se cree que el Doctor Strange será el nuevo mentor de Spider-Man. Foto: Foto: Marvel Studios

Tom Holland interpreta a Spider-Man, se espera la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Foto: Marvel Studios

MJ y Spider-Man. Foto: Marvel Studios

Spider-Man: no way home - fecha de estreno

Spider-Man 3 tenía previsto su estreno para el 16 de julio de 2020, pero la pandemia ocasionada por el coronavirus retrasó el lanzamiento de la cinta en cines hasta el 17 de diciembre de 2021.

¿Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán en la película?

A pesar de que no se ha confirmado, miles de personas esperan ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield, esto podría ser posible gracias a que la película se basa en el multiverso y, además, traerá de regreso a los antiguos villanos de cintas previas Esto haría, que tal vez, Peter Parker necesite la ayuda de sus otras versiones para poder vencer a sus enemigos.

Spider-Man No way home: villanos confirmados

Peter Parker buscará a Doctor Strange para que le ayude a que la gente se olvide de que él es Spider-Man. Foto: composición/Sony

Otros actores que estará en Spider-Man: no way home