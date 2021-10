Crossover de Spider-Man y Venom: ¿cómo Tom Holland lo hizo posible?

Spider-Man 3 llegará el próximo 17 de diciembre a los cines y los fans no podrían estar más emocionados por las nuevas aventuras del superhéroe, tras el multiverso desatado en la serie Loki. El tráiler confirmó que se abordará el Spider-verse y, ante ese escenario, más de uno se pregunta si Venom aparecerá en la historia.

Como vimos en Venom: let there be Carnage, el Hombre Araña apareció en la escena post-créditos para confirmar que ambos personajes pertenecen al mismo universo ficticio dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Respecto a su inminente crossover, Tom Holland conversó con Empire para contar cómo presionó para volverlo realidad.

“La gente parece pensar que de repente fui a la facultad de derecho y, sin ayuda de nadie, llegué a un acuerdo entre Sony y Disney. Básicamente, todo lo que hice fue mostrar a ambas partes lo apasionado que estaba por este personaje. Dije: ‘Mira, si hay un mundo en el que puedas arreglar esto, será mucho mejor para el personaje, y para mí, y para los fans’”,

Tras esto, conversó personalmente con la productora Amy Pascal sobre cómo podría seguir interpretando al personaje fuera del MCU.

Spider-Man podría estar en Venom 3. Foto: Marvel

“Nos sentamos durante horas, charlando y lanzando películas. ¿Cómo haríamos una película sin Marvel? ¿Peter Parker cae a través de un portal y luego está en el mundo de Venom? (...) Fue una buena distracción... porque cuando era un niño estaba tan enamorado de Marvel”, detalló.