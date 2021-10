‘Masters del universo: revelación parte 2’: el combate definitivo entre He-Man y Skeletor

La primera parte de Masters del universo: revelación, la nueva versión de la mítica franquicia animada de los ochenta, fue recibida con mucha admiración, pero también polémica. Los fans de la serie original no quedaron contentos con el protagonismo de Teela y con la escasa relevancia de He-Man o Skeletor, pero eso quedará saldado en esta segunda temporada, que según lo que se ve en el tráiler es lo que se esperaba.

¿Qué pasó al final de Masters of the universe: revelation?

Skeletor obtiene la espada de poder y los secretos del Castillo Grayskull, transformándose en una forma más poderosa. Por su parte, el Príncipe Adam yacía desangrado al borde de la muerte. Independientemente del destino del héroe, parece que Teela seguirá con el protagonismo y luchará contras las fuerzas de mal para evitar que se apoderen de Eternia. Mientras que Ram Man, Stratos y Buzz-Off podrían unirse como aliados de su cruzada. Ya el mismo director lo adelantó: “En esta segunda parte las peleas de He-Man entre Skeletor serán brutales”.

Más diferencias y acción

He-Man, la popular serie animada de los años 80, regresó a la pantalla chica a través de Netflix con una continuación titulada Masters of the universe: revelation que se centra en las historias no resueltas del show original y muestra el enfrentamiento final contra Skeletor.

Las diferencias con la serie clásica no se hicieron esperar y esta segunda parte no será la excepción. Ya solo con el tráiler los fanáticos han notado desde un posible cambio en Evil-Lyn y el fantástico rediseño de Skeletor (con el plus del fabuloso doblaje de Mark Hamill). Esta segunda temporada se estrena el próximo 23 de noviembre.

Trailer Masters del Universo: Revelación - Parte 2