Actor que interpreta a Maradona en serie: “Su soledad fue una condena”

A horas de estrenarse ‘Maradona: sueño bendito’, mañana por la señal de Amazon Prime Video, sus protagonistas: Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino, que dan vida a la estrella del fútbol en las diversas etapas de su vida, hablaron con La República. De los tres, el veterano Juan Palomino tiene afecto hacia nuestro país, pues se crió y estudió hasta la secundaria en el bello Cusco. “Mándales saludos a mis primos y amigos del colegio Salesiano”, nos dice entusiasta.

Desde sus perspectivas y la experiencia individual, ¿cuál ha sido el mayor desafío?

Nazareno Casero: Fue alejarme lo más posible de la figura de Maradona que conocíamos. Como me tocaba representar los inicios de esta promesa, traté de enfocarme en un pibe al que le gustaba jugar mucho a la pelota y lo hacía mágicamente. Pude acercarme a ciertos datos, por ejemplo, qué música le gustaba escuchar, qué comía, cómo bailaba, que era muy bromista y que le gustaba mucho reírse con sus amigos.

Nicolás Goldschmidt: El desafío más grande fue encontrar un personaje como Maradona, cuyo traje me quepa. El traje no solo puede ser muy pesado: la gente sabe cuánto calza, cómo respira y hasta las pausas que toma para hablar. Entonces, encontrar todo eso y hacerlo de una manera orgánica para que el espectador vea a Maradona, y no a alguien queriendo hacer de Maradona, ya de por sí es un reto.

Juan Palomino: Para mí ha sido un viaje a lo profundo de mi persona, sin intentar emularlo, encontrar mis puntos de contacto con Maradona. Yo nací en La Plata y me críe en el Cusco, y vi las profundas asimetrías que vive el Perú y sigue viviendo. Entonces, a los 60 años que tengo, lo que a mí me conectó con el universo, más allá de la magia del talento en el fútbol, en las distintas circunstancias de Maradona, también fue una mirada de 360 grados que transito. Igual sucede en el caso de Nicolás y luego lo tomó Nazareno, y me lo proyectaron a mí. Digamos, la síntesis de la personalidad de Maradona está dada por el tiempo y sus circunstancias históricas, económicas, políticas y sociales, y eso fue lo que a mí me permitió construir y entrar en ese cuero que es demasiado grande. Pero, bueno, el trabajo de los actores es eso, interpretar y encontrar puntos de contacto. ¿Qué tenemos nosotros del personaje? Un latido, una respiración, lograr la soledad también fue un gran desafío. La soledad de Maradona fue prácticamente una condena.

Maradona levanta pasiones. Es querido y odiado. ¿Cómo están viviendo la polémica en Argentina?

N.G.: Nosotros como actores y el equipo en general hemos hecho todo para estar a la altura, para mostrar esta historia y que el público pueda disfrutarla. Y bueno, siempre habrá polémica, siempre habrá alguien inconforme.

N.C.: No sé si hay un personaje histórico para nuestro pueblo que sea tan importante y resonante en el mundo. Siento que eso va a ser una cohesión que termina siendo un cuento fantástico que esperemos esté a la altura.

J.P.: Maradona genera detractores y amantes, y prueba de ello es que sus fans crearon la Iglesia maradoniana. Eso es lo que produce Maradona. ❖