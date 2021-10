Luis Miguel 3: ¿por qué el ‘Sol de México’ y su hermano Sergio Basteri ya no se hablan?

Luis Miguel, la serie 3 acaba de llegar finalmente a la plataforma de Netflix y ya está generando las primeras reacciones por parte del público en redes sociales. Como se sabe, en esta nueva parte del show veremos más a fondo la polémica relación del ‘Sol’ con Mariah Carey y, sobre todo, la razón del distanciamiento con su hermano menor, Sergio Gallego Basteri.

¿Por qué Luis Miguel y Sergio Basteri dejaron de hablarse?

En la segunda temporada del programa los espectadores fueron testigos de las fuertes declaraciones de Matilde (abuela de Luis Miguel) a la prensa; por tal motivo, Basteri fue condenado por los medios y seguido por varios reporteros.

Ante la situación, el joven tuvo que aclararle todo a su abuela y confesarle a su hermano lo que había sucedido. Poco después, el cantante mexicano decidió dejarlo al cuidado del doctor y amigo de la familia, Octavio Foncerrada.

A través de una entrevista con Ventaneando, Foncerrada contó el momento cuando tuvo que responsabilizarse de Sergio. “Le dije: ‘Mira, yo me hago cargo de él, con todo el amor del mundo, pero sí me gustaría mucho llevármelo a Boston, irnos ahí, que viva’”.

El médico también explicó cómo fue la experiencia de hacerse cargo del hermano de Luis Miguel. “Sergio estudiaba y ahí empecé con los trabajos de la escuela, los cuales iban dedicados a mí. Un día en un centro comercial caminando, yo lo iba cuidando, no me doy cuenta y me agarró la mano, selló todo lo que tenía que sellar, y dije: ‘De aquí so’”, finalizó.

Según recogió el medio Infobae, cuando Sergio todavía estaba bajo el cuidado de Luis Miguel después de haber vivido con su abuela, la estrella discutió con él por algunas diferencias de ideas. Es así que el ‘Sol’ habría decidido no seguir pagando los estudios de su hermano, quitándole la opción de aprender leyes en Londres.

Tras este acontecimiento, el menor tuvo que mudarse de Boston a Guadalajara junto a Foncerrada debido a que Luis Miguel también había dejado de financiar su hospedaje. A partir de ese momento, la relación de los hermanos no fue la misma.

Luis Miguel, la serie 3 - tráiler