Eternals es la película del MCU con peor calificación en Rotten Tomatoes

Eternals, dirigida por Chloé Zhao, es la próxima película de Marvel Studios que tiene agendado su estreno para el próximo 5 de noviembre. Si bien se trata de una entrega independiente, tendrá grandes repercusiones en el Universo Cinematográfico de Marvel porque presentará nuevos personajes y ampliará la mitología del mundo ficticio.

De acuerdo a la sinopsis oficial, los Eternos son antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Sin embargo, se ven obligados a revelarse nuevamente tras los eventos de Avengers: endgame y la aparición del enemigo más antiguo de la humanidad: los Deviants.

Las expectativas eran altas, pero esto ha cambiado en las últimas horas luego de que Rotten Tomatoes compartiera su veredicto sobre la cinta. Para sorpresa de varios fans, la crítica especializada del portal le otorgó una calificación del 63% de aprobación, la puntuación más baja para un largometraje del MCU en su historia.

De acuerdo al medio especializado, se trata de “una ambiciosa epopeya de superhéroes que se eleva un poco más a menudo de lo que se esfuerza”. “Eternals lleva al Universo Cinematográfico de Marvel en nuevas direcciones intrigantes y, en ocasiones, confusas”, detalló.

Eternals tendrá un estreno comercial el 5 de noviembre de este año: Foto: composición/Marvel Studios

Tras esto, la película de Chloé Zhao fue superada por varias superproducciones tan criticadas como Thor: the dark world (66%), The incredible Hulk (67%), Iron Man 2 (72%), Avengers: age of Ultron (76%), Thor (77%) y Iron Man 3 (79%),