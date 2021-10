Diego Boneta sobre la última temporada de la serie: “Es el Luis Miguel más oscuro”

La tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie se estrena este jueves 28 de octubre. La entrega protagonizada por el actor Diego Boneta llega a su fin y espera que sus fanáticos queden impactados. Así lo reveló el principal personaje, quien dio detalles de lo que se verá en el film que estará disponible en Netflix.

De acuerdo a la conversación que tuvo Boneta con Milenio, se adelantó que en esta parte se conocerá al ‘Sol de México’ en su etapa más oscura. Asimismo, el intérprete de 30 años confesó que no fue tan simple encarnar a un ‘Luismi’ que bordea las cinco décadas.

La última parte de la serie solo contará con seis capítulos. Foto: Twitter / Serieluismiguel

“Lo más difícil fue salir de Luis Miguel a los 50 años. La caracterización es una locura y son seis horas diarias de aplicación y todo, pero no nada más es la caracterización. Sí hay un trabajo actoral, psicológico, emocional de ponerte en esas situaciones o imaginarte estar en esas situaciones. Es el Luis Miguel más oscuro y en su punto más bajo que hemos visto en todas las temporadas. Es lo más difícil que he hecho actoralmente, por mucho”, señaló Boneta.

El actor, quién semanas antes dijo que sus nuevos proyectos ya no tendrán ninguna relación con los que hizo en la serie del artista mexicano, añadió que el objetivo de esta última era que el público conociera los episodios de la vida de la estrella que no se vieron de manera pública, así como mostrar el lado más humano del intérprete de “La incondicional”.

“El chiste de las temporadas y de los personajes era mostrar lo que la gente no ha visto, lo que no está en YouTube, lo que no está en el escenario. Eso es lo que humaniza a estos personajes. Después de estas tres temporadas me siento con esta gratitud enorme”, precisó.

Los otros detalles que se verán en Luis Miguel, la serie 3

En la misma conversación que mantuvo con el medio mexicano, Boneta también mencionó que en esta tercera temporada se hablará sobre la creación de Luis Miguel, la serie, algo que no se ha hecho en ninguna otra producción.

“Lo que se me hace más interesante es la serie dentro de la serie porque narrativamente es algo que no he visto en ninguna otra biopic. Creo que es muy interesante porque me encanta que en esta serie ves el punto más bajo en su carrera y el punto más alto, eso es lo que a mí más me gusta”, reveló.

Luis Miguel, la serie marcó un antes y un después en Diego Boneta

Con una amplia aceptación del público desde el 2018 y un momento clave en la vida de Boneta, Luis Miguel, la serie marcó un cambio importante en la carrera del actor, quien ahora se muestra agradecido.

“Nunca esperé que esta serie me fuera a cambiar la vida de la manera en la que me la cambió y que la gente fuera a recibir de esta manera. Es increíble. Es realmente un honor para mí, estoy muy emocionado de que ya sale esta última temporada. Me encanta que hay una dinámica y una relación donde Luis Miguel no es el dominante que hemos visto en todas las temporadas y en esta temporada es diferente, nos fuimos al lado opuesto de lo que ya mostramos: ir por lo que no se ha visto”, acotó.

Antes del estreno se juntarán todos los personajes de la serie. Foto: Twitter/serieluismiguel

¿Cuántos capítulos tendrá Luis Miguel, la serie 3?

A comparación de la primera y segunda temporada, que tenían 13 y ocho episodios respectivamente, la tercera parte contará con solo seis capítulos y estará disponible en la plataforma de Netflix desde este 28 de octubre.

