Cartelera cine en México, estrenos de películas hoy: tráilers, reparto y actores

La cartelera de Cinépolis y Cinemex trae nuevos estrenos en México. Al mismo tiempo, ya se difunden tráilers de muchas producciones que se esperan con ansias. Películas como la Última noche en el Soho, que cuenta con la presencia de Anya Taylor-Joy, es una de las cinta que genera grandes expectativas. Un caso similar es la producción de terror en estreno Antlers: criatura oscura, que protagoniza Keri Russell y Jesse Plemons.

En suma, la paciencia por ver el resultado final de los rodajes más esperados se agota, pero encuentra alivio con las fechas de estreno.

Cartelera cine

Aquí contaremos la cartelera de diversos cines de México y las mejores cintas que la integran, así como los tráilers más esperados que ya están disponibles.

Películas de thriller en estreno

Última noche en el Soho

Thriller psicológico sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente puede entrar en la década de los años 60, donde se encuentra con su ídolo, un atractivo aspirante a cantante. Sin embargo, Londres no es lo que parece y el tiempo comenzará a desmoronarse con sombrías consecuencias.

Reparto:

Anya Taylor-Joy es Sandy

Thomasin McKenzie es Eloise

Matt Smith es Jack

Jessie Mei Li es Lara.

Tráiler de Última noche en el Soho:

Películas de terror en estreno

Antlers: criatura oscura

En Antlers, una pequeña ciudad de Oregón, una profesora (Keri Russel) y su hermano (Jesse Plemons), el sheriff de la localidad, se empiezan a interesar por un estudiante misterioso y distante. A medida que se van conociendo, descubren que el joven esconde un peligroso secreto que podría tener consecuencias fatales.

Reparto:

Keri Russell es Julia Meadows

Jesse Plemons es Paul Meadows

Jeremy T Thomas es Lucas Weaver

Rory Cochrane es Dan Lecroy.

Tráiler de Antlers: criatura oscura:

Películas de drama en estreno

Sorry we missed you

Ricky y su familia han estado luchando contra las deudas desde la crisis financiera del año 2008. Afortunadamente para ellos, se presenta una gran oportunidad para conseguir tomarse un respiro y optar, incluso, a algo de independencia gracias a una nueva furgoneta. La familia decide crear una franquicia de entregas a domicilio. Es un trabajo duro y que la mujer de Ricky sea asistente no es algo que facilita la situación. Sin embargo, la familia se muestra decidida a mantenerse unida sin importar las dificultades que aparezcan en el camino.

Reparto:

Kris Hitchen es Ricky Turner

Debbie Honeywood es Abbie Turner

Rhys Stone es Seb Turner

Katie Proctor es Liza Jane Turner.

Tráiler de Sorry we missed you:

En un lugar salvaje

Cuando su vida se ve sacudida por una serie de inesperados acontecimientos, Edee pierde la habilidad de conectar con el mundo y la gente que una vez la rodeó. Hastiada de su vida, decide retirarse a un bosque en las Montañas Rocosas con unos pocos víveres. Pese a que la belleza de su nuevo hogar es incontestable, ella sufre para lograr ajustarse a su nueva vida y especialmente al duro invierno que le espera a la vuelta de la esquina. Un día es descubierta al borde de la muerte por un cazador local que logra salvarla, pero su mayor reto llegará cuando trate de volver a aprender a vivir de nuevo.

Reparto:

Robin Wright es Edee Holzer

Demián Bichir es Miguel Borrás

Kim Dickens es Emma

Warren Christie es Adam.

Tráiler de En un lugar salvaje:

Cartelera Cinépolis

En Cinépolis se estrenarán este 28 de octubre las siguientes películas:

Duna

Ron da error

Cuando el demonio llama

Fuego en el cielo.

Cartelera Cinemex

En Cinemex se estrenarán este 28 de octubre las siguientes películas:

Duna

Ron da error

Fuego en el cielo

Presencias inexplicables.

Cartelera Cineteca Nacional

En la Cartelera Cineteca Nacional se estrenarán este 28 de octubre las siguientes películas: