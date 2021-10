Squid game 2: creador dice que Netflix no le pagó un bono pese a su éxito

El juego del calamar, la serie creada por Hwang Dong-hyuk, llegó a la plataforma de streaming Netflix el último 17 de septiembre de 2021 y no tardó en convertirse en un éxito mundial. No solo sobrepasó todos los récords, sino que también se convirtió en el show más visto en la historia del gigante rojo.

Su éxito reside en la enérgica historia, los carismáticos personajes, la adrenalina de los juegos letales y el mensaje contra el capitalismo más salvaje. Durante sus nueve capítulos, la ley a seguir en la ficción fue la supervivencia del más fuerte, lo cual dejó boquiabiertos a miles de usuarios alrededor del mundo.

Ahora, los fanáticos están esperando por la segunda temporada de Squid game, pero el servicio de streaming aún no ha renovado el programa pese a su éxito. En una entrevista para The Guardian, el creador, Hwang Dong-hyuk, señaló lo siguiente:.

“No soy tan rico. Pero tengo suficiente. Tengo suficiente para poner comida en la mesa. Y no es como si Netflix me estuviera pagando un bono. Netflix me pagó de acuerdo con el contrato original. Cuando estaba trabajando en el proyecto, el objetivo era ocupar el primer lugar en la lista de Netflix en EE. UU. durante al menos un día. Pero terminó siendo mucho más exitoso, el programa más visto en Netflix”, contó al medio.

El ataúd de Squid game se volvió viral tras estreno. Foto: Netflix

Tras estas palabras, enfatizó que esta hazaña realmente lo tomó por sorpresa. Asimismo, está complacido por la respuesta positiva al trasfondo del mensaje. “Demuestra que la audiencia global está resonando con el mensaje que quería reflejar”, finalizó Hwang Dong-hyuk.

¿Cuáles son las probabilidades de una segunda temporada para El juego del calamar?

En una pasada entrevista para Variety, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk indicó que, para sorpresa de los usuarios de Netflix, no tenía pensando realizar una continuación para su historia.

“No tengo planes bien desarrollados para Squid game 2 (...) Es bastante agotador pensar en ello ahora. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados para continuar la trama”, agregó.