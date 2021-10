Los mejores maquillajes para Halloween inspirados en personajes famosos

La Noche de brujas, más conocida a nivel mundial como Halloween, es uno de los eventos más esperados por diversos fanáticos de los cómics, videojuegos, películas y series. Esto se debe a que, más allá de las convenciones donde abundan los cosplay, esta es una ocasión más amplia para maquillarse de sus personajes favoritos. El 2021 ha sido hasta ahora un año ideal para descubrir nuevos personajes como los de El juego del calamar, Chucky, Anabelle, Wanda Maximoff, Vision, Loki, Batman, Spiderman, entre otros. Por ello, en esta nota te dejamos una lista de tutoriales con los mejores maquillajes para este año.

Maquillaje El juego del calamar

No entra en discusión que la serie más vista de Netflix en 2021 fue El juego del calamar. Su éxito mundial ha provocado que al día de hoy se siga hablando sobre sus distintos actores, escenas y demás temas referentes a la producción surcoreana. Por ello, teniendo en cuenta lo anterior, te dejamos este video con los maquillajes más creativos de la serie que incluyen a varios personajes.

Maquillaje de Chucky

El clásico de los 80 volvió este 2021 con la serie de Chucky, que ya se puede ver en la plataforma de streaming Star+. A pesar de ser un personaje antiguo, lo cierto es que con los recientes capítulos de su nueva historia, el muñeco diabólico ha vuelto a ser tendencia, ya sea porque ahora defiende los derechos LGTBI+ o porque causa ternura colocándose la máscara de Hello Kitty. Este es un clásico que no debe faltar en ningún Halloween.

Maquillaje de Anabelle

Así como existe un muñeco diabólico, también existe una muñeca poseída. Anabelle es otro personaje terrorífico que se ha ganado un puesto en este listado. Aunque su primera película en solitario se estrenó en 2017, aún continúa siendo uno de los disfraces favoritos por la gente en la Noche de Brujas. En el siguiente video tutorial podrás seguir paso a paso el maquillaje de la terrorífica muñeca.

Maquillaje de Wanda

Este año, la serie Wandavision dejó ver tanto un look moderno como el clásico de los comics del personaje de Wanda Maximoff. La heroína del Universo Cinematográfico de Marvel se ha vuelto todo un ícono del poder femenino, por lo que disfrazarse de ella nunca falla. En este tutorial te dejamos cómo maquillarte para conseguir un look muy parecido al de la actriz Elizabeth Olsen.

Maquillaje de Vision

Si hablamos de Wandavision, tampoco puede faltar el personaje de Vision. Aunque su muerte en Avengers: Infinity War fue muy trágica, los fanáticos de Marvel pudieron volver a ver una vez más al portador de la Gema de la mente en su propia serie. De igual manera, su aspecto humanoide es algo que llama mucho la atención y es por eso que también te dejamos el tutorial para que este Halloween te puedas ver como Vision.

Maquillaje de Loki

Nuevamente el éxito de Marvel se hace presente en este top. No hay mejor disfraz que el de Loki para Halloween si eres fanático de los villanos de Marvel. Si viste la serie de 6 capítulos de este año, sabrás que el mismo Loki fue quien dio el primer paso hacia el concepto del multiverso en el UCM. Es por eso que este año, con una fama aún mayor, no es mala idea elegir al ‘dios del engaño’ para la Noche de brujas.

Maquillaje de Batman

Del lado de DC Comics, está el infaltable Batman. El vigilante de Ciudad Gótica también ha generado expectativa este año con su segundo tráiler y demás detalles de la nueva versión de Robert Pattinson. Aunque su apariencia es de cierta manera básica, esta vez te dejamos un tutorial para que puedas verte como la versión del comic, además de una versión alternativa con look de zombie.

Maquillaje de Joker

El Joker de Heath Ledger es quizás el más respetado hasta la fecha. Si este Halloween buscas verte no tan amigable, sino un poco más imponente, este tutorial es el adecuado para ti. En este video podrás aprender cómo hacer detalles como el cabello verde hasta las notables cicatrices del villano de DC.

Maquillaje de Walking dead (zombie)

Un clásico de Halloween son los zombies. Sin embargo, entre tantos maquillajes de los muertos vivientes de una infinidad de películas, series y hasta videojuegos, esta vez pusimos en este listado el de una franquicia muy popular respecto a esta temática: The Walking Dead, que este año estrenó la primera parte de su última temporada (dividida en tres).

Maquillaje de Spider-man

No podía faltar uno de los personajes más queridos y tal vez el héroe de Marvel que ha estado en la mira de todo el mundo por el estreno de su tercera película con Tom Holland. No solo eso, sino que la posible aparición de Maguire y Andrew Garfield en No way home han hecho que Spiderman se vuelva tendencia en reiteradas ocasiones a lo largo del año. Por eso, un maquillaje del Hombre Araña no cae mal para este Halloween.