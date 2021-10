Lightyear: la inesperada referencia a Capitán América en película de Chris Evans

A través de su cuenta oficial en YouTube, Pixar ha publicado el primer teaser tráiler de Lightyear, su nueva película junto a Disney, que promete llevar a los fanáticos de Toy Story al espacio exterior en un viaje hacia el infinito y más allá. No obstante, el proyecto fílmico del emblemático juguete incluye una inesperada referencia al mismísimo Capitán América del Universo Cinematográfico de Marvel.

Chris Evans interpretó a Capitán América en el UCM. Foto: Marvel Studios

En esta ocasión, el astronauta no contará con la actuación vocal de Tim Allen; en su reemplazo, Chris Evans, recordado por su papel del icónico vengador en las películas de Marvel Studios, es el encargado de interpretar a la versión ‘humana’ de Buzz Lightyear. No obstante, lo que los espectadores no esperaban era que se incluyera un nostálgico easter egg al UCM.

En concreto, una secuencia del adelanto presentado anteriormente muestra a su protagonista acercarse a su traje espacial. La forma en cómo se ha graficado este solemne momento es muy similar a cuando Steve Rogers contempla su nuevo uniforme de Capitán América , en las instalaciones de S.H.I.E.L.D, durante los acontecimientos mostrados en el primer largometraje de Avengers.

Pese a su corta duración, es probable que -gracias a la presencia de Evans- se puedan incluir otros huevos de pascua relacionados a su pasado como superhéroe. Por lo pronto, está prácticamente asegurado que sí veremos algunas pistas a otras cintas de Pixar, algo muy común en los proyectos de la compañía.

¿Qué veremos en Lightyear?

Si bien en su título se nombra al popular juguete de la saga Toy Story, Lightyear no contará la historia del personaje que vimos junto a Woody y compañía. En ese sentido, la película nos aproximará al héroe humano que inspiró a la figura de acción que le regalaron a Andy en la cinta de 1995.

¿Cuándo se estrena Ligthyear?

De acuerdo con lo compartido por Pixar, Ligthyear llegará a los cines el 17 de junio de 2022. Sin embargo, aún no se ha detallado cuándo se dará su llegada a Disney Plus.