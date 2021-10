Chris Evans antes de Lightyear: cinco películas y personajes que hizo el actor de Marvel

Chris Evans es mundialmente conocido por haber dado vida durante los últimos 10 años al recordado Capitán América del UCM. Ahora, con el reciente estreno del tráiler de Lightyear — spin-off de la aclamada saga de Toy Story — el actor estadounidense de 40 años ha encontrado otro punto emocionante en su carrera de la mano de Disney-Pixar. Por ello, en esta nota hacemos un breve repaso por cinco de sus películas y personajes más recordados antes de prestarle su voz a Buzz Lightyear.

No es otra tonta película americana

Una de las primeras cintas de Chris Evans en Hollywood —y quizás una que le abrió un poco el paso en sus primeros años como actor— fue la comedia adolescente No es otra tonta película americana (2001). En esta parodia del estilo Scary Movie, Evans dio vida a Jake Wyler, una representación paródica basada en Zach Siler, coprotagonista de la película romántica Ella es así (1999), además de otras referencias al género. Probablemente, la imagen más recordada de esta cinta es la escena en la que aparece semidesnudo con batido de crema en el cuerpo.

Chris Evans en No es otra tonta película americana. Foto: difusión

Los 4 fantásticos

Antes de ser Capitán América para Marvel, Chris Evans también interpretó a Johnny Storm, alias la Antorcha Humana, en las dos cintas producidas por la extinta 20th Century Fox (que ahora pertenece a Disney bajo el nombre de Star). Si bien el actor ya había hecho otros resaltantes papeles en No es otra tonta película americana (2001) y Cellular (2004), su papel como uno de Los 4 fantásticos (2005) lo catapultó a la fama mundial.

Chris Evans en Los 4 fantásticos. Foto: difusión

Scott Pilgrim vs. the World

Tan solo un año antes de convertirse en un héroe de Marvel, Evans dio vida al villano Lucas Lee en la película en Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (2010), protagonizada por Michael Cera. En esta producción del director Edwar Wright interpreta a uno de los ex novios de Ramona a quienes debe derrotar Scott. Aunque fue un papel breve, fue del agrado de los fanáticos de la historia original de las novelas gráficas.

Chris Evans en Scott Pilgrim. Foto: difusión

Capitán América

Luego de estar involucrado en diversos largometrajes de Hollywood, Evans se dio la oportunidad de interpretar nuevamente a un superhéroe: Capitán América. Así, en pleno auge del Universo Cinematográfico de Marvel, el actor logró agradar a la audiencia y se volvió el primer vengador de acuerdo con el nombre de su primera cinta en solitario. Con el éxito de Avengers, terminó dándole vida a Steve Rogers durante casi 10 años y tuvo cameos en otras películas del UCM.

Chris Evans en Capitán América. Foto: difusión

Knives Out

Luego de haberle dicho adiós a su personaje de Steve Rogers (Capitán América) en Avengers: endgame, Chris Evans volvió a demostrar su capacidad actoral más allá del UCM en el rol del arrogante playboy Ransom Drysdale. Escrita y dirigida por Rian Johnson, el thriller de asesinatos puso a Evans —junto con grandes estrellas como Daniel Craig (James Bond), Ana de Armas y Jamie Lee Curtis (Halloween)— en un papel totalmente opuesto al que tuvo largo tiempo en Marvel.