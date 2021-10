Ant-Man 3: confirman a Kang como el villano y Aquel que Permanece fue descartado

Jonathan Majors ha confirmado nuevos detalles sobre su personaje en la cinta Ant-Man and the Wasp: Quantumania, largometraje del UCM en el que ya se ha confirmado que estará Bill Murray. En una entrevista recogida por el portal GamesRadar, el actor confirmó que la versión de ‘Aquel que Permanece’ —que aparecerá en la tercera película protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly— no será la misma que se pudo ver al final de la serie Loki.

SPOILERS de la serie Loki de aquí en adelante.

El actor estadounidense contó que el personaje que interpretará para Ant-Man and the Wasp: Quantumania es considerablemente diferente del que interpretó por primera vez en la serie de Disney+, Loki, que se caracterizó por tener una actitud de clown más cercana a lo lúdico.

“El personaje es diferente, así que te mueves de otra manera; mi psicología ha cambiado debido al personaje. Es solo un tipo diferente”, señaló el actor, recordando cómo será su siguiente participación en el UCM.

Aquel que permanece en episodio final de Loki. Foto: eCartelera

Asimismo, Majors reveló un dato importante para aquellos que se quedaron con ganas de ver más sobre un villano mencionado reiteradas veces hacia el capítulo 6 de Loki. “El que permanece no está en Ant-Man. Es Kang”, aclaró el intérprete.

Cabe resaltar que aunque muchos lo dieron por Kang el Conquistador en el desenlace de la serie de Disney+, lo cierto es que hasta ahora los espectadores no han visto nada más allá de una versión más pacífica del importante antagonista visto en Marvel Comics. Probablemente, el lado maligno que buscan ver los fanáticos es el de la estatua que aparece en la última escena de Loki, donde Tom Hiddleston termina perdido en otra realidad tratando de explicarle a Mobius lo que ocurrió con Sylvie y la sagrada línea de tiempo.

Loki y Kang en episodio final de la serie de Disney+. Foto: composición/WIkifandom/Den of Geek