Timothée Chalamet: cinco papeles cinematográficos que realizó antes de Dune y The french dispatch

El joven actor Timothée Chalamet ha aumentado su fama desde la gran oportunidad que tuvo en 2017, con dos de sus últimas películas estrenadas hace poco, Dune y The french dispatch. En solo cinco años, Chalamet ya es considerado como uno de los mejores actores de su generación, trabajando con directores prolíficos y obteniendo una nominación al Oscar como Mejor actor.

En ese sentido, aquí te presentamos los mejores papeles cinematográficos que el actor ha realizado antes de Dune y The french dispatch.

Timothée Chalamet como Elio Perlman

En 2017, Chalamet era prácticamente desconocido. El actor tuvo que esperar tres largos años para poder interpretar el papel protagónico de la película Call me by your name. La trama describe el primer amor de Elio en la campiña italiana y en un contexto LGBTIQ. Su actuación le valió elogios en los Premios de la Academia, los Bafta y los Globos de Oro.

Timothée Chalamet como Elio Perlman en la película Call me by your name.

Timothée Chalamet como Nic Sheff

Para 2018, Chalamet ya había ganado respeto por su actuación en Call me by your name. Sin embargo, su interpretación como Nic Sheff, un adolescente adicto a las drogas, llamó aún más la atención de los críticos. La película Beautiful boy se basa en dos memorias publicadas simultáneamente, una escrita por Sheff sobre su lucha contra la adicción y la otra por su padre, David, sobre sus esfuerzos para apoyar a Nic en su recuperación. La cinta mostró la dedicación que Chalamet le ponía a la actuación.

Timothée Chalamet como Nic Sheff en Beautiful boy.

Timothée Chalamet como Enrique V

El drama de The king se basa libremente en Henriad de Shakespeare, un grupo de obras que siguen la ascensión al trono del rey Enrique V. La película abandona el material original de Shakespeare desde el primer momento, convirtiendo el campo inherente de las obras en un comentario áspero y hosco sobre la guerra y todas sus debilidades. La cinta permitió que el público pudiera observar a Timothée en un papel totalmente diferente.

Timothée Chalamet como Enrique V en The king.

Timothée Chalamet como Kyle Scheible

Gracias a su papel en Lady bird, muchos conocieron a Chalamet. En la cinta aclamada por la crítica, Timothée interpreta a Kyle, un hípster inquietante que llama la atención de la protagonista. Su aparición fue breve pero memorable, ya que la película se centra principalmente en la relación de Lady Bird con su madre.

Timothée Chalamet como Kyle Scheible en Lady bird.

Timothée Chalamet como Theodore Laurie Lawrence

En la adaptación de 2019 de la película Mujercitas, Chalamet trabajaría con Gerwing y la actriz Saoirse Ronan. La historia sigue a Jo March, una escritora libre y poco femenina para su época, y a sus tres hermanas, mientras se enfrentan a la realidad de la vida. Ronan interpreta a Jo, y Chalamet a Laurie, su vecino exuberante y sin rumbo que está locamente enamorado de ella.