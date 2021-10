Cinco series y películas sobre la comunidad LGTBIQ+ que no te puedes perder

No hay duda de que el arte no discrimina y es para todos. Hay muchos géneros, tramas, enfoques y más. No es novedad que las diferentes plataformas de streaming tengan contenido sobre movimientos LGTBIQ+, pero sí que las compartan porque nos ayuda a conocer más, aceptar y aprender a convivir con diversas características, rasgos, gustos, comportamientos y culturas que existen dentro de nuestra sociedad y el mundo.

Si estás buscando series y películas dedicadas a desarrollar y exponer diferentes dramas respecto a la orientación e identidad sexual, aquí te damos cinco audiovisuales para disfrutar en Netflix, HBO Max y Apple TV.

1. Sex education (2019, Netflix)

Sex education es una de las series más vistas de Netflix. Este programa trata el día a día de un grupo de estudiantes de la escuela Moordale con problemas de inseguridad personal, sexuales y de autoestima. Sin embargo, encuentran soluciones, gracias a algunos adultos y entre ellos mismos.

La historia gira en torno a Otis (Asa Butterfield), un joven poco sociable y sin experiencias sentimentales. Él vive con su madre, Jean, una terapeuta sexual. Otis y su amiga Maeve Wiley (Emma Mackey), de quien se enamora, crean un consultorio para ayudar a sus compañeros con temas amorosos y enredos sexuales. No obstante, él termina involucrándose mucho y se generan otros problemas.

Sex education. Foto: composición/Netflix

Asimismo, su mejor amigo homosexual Eric (Ncutti Gatwa) tiene su propia narración. Él desea experimentar con sus emociones y sentirse más libres sin ser discriminado. Como Eric, hay otros chicos que están confundidos por no tener una educación sexual correcta en sus hogares ni en el colegio.

Sex education cuenta con tres temporadas y todas las puedes encontrar en Netflix. Además, ya se confirmó la cuarta entrega de la serie para el próximo año.

2. La chica danesa (2015, Netflix)

The danish girl se desarrolla en Dinamarca en 1920. Un día, la retratista Gerda Wegener (Alicia Vikander) necesita plasmar la figura de una modelo, pero esta nunca llegó. Por tal motivo, le pide a su esposo, Einar Wegener (Edddie Redmayne), un artista especialista en paisajes, que reemplace a la joven.

Por otro lado, Einar tenía algunas dudas acerca de su identidad de género y tras el hecho anterior empieza a experimentar. De ser Einar Wegener pasó a ser Lili Elbe en 1913. El film está basado en hechos reales. Lili Elbe fue la primera mujer transgénero en someterse a una cirugía de reasignación de sexo.

3. Las ventajas de ser invisible (2012, Netflix)

The perks of being a wallflower es el nombre original de la cinta basada en la novela homónima. Charlie (Logan Lerman) es un adolescente de 15 años muy tímido y antisocial. Su vida cambia cuando conoce a Sam (Emma Watson) y su hermanastro Patrick (Ezra Miller). Charlie se enamora de Sam; no obstante, es muy difícil para él expresarlo. Sam tiene baja autoestima y por ello tiene pésimas relaciones con los hombres. Patrick se declara gay y está con un chico de la escuela en secreto porque su padre no sabe. Los abusos, la homofobia y el bullying son temas que se tocan en este corto.

4. Moonlight (2017, HBO Max)

Muchos tal vez recuerdan la vergonzosa confusión de los Oscar 2017 cuando anunciaron a La la land como la mejor película. La cinta galardonada realmente fue Moonlight, una de las producciones más controversiales del cine. Chiron es un muchacho afroamericano que vive en una zona peligrosa de Miami y está descubriendo quién es. Chiron tiene una familia disfuncional, sufre de bullying escolar y es discriminado. El audiovisual relata diferentes etapas de la vida de Chiron, desde que fue un niño hasta que se convirtió en adulto. Alex R. Hibbert, Ashton Sanders y Trevante Rhodes son Chiron.

5. Milk (2008, Apple TV)