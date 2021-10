Lo peor que le pasó a la comedia mexicana: Carlos Ballarta da dura crítica contra Chespirito

En México, las recientes declaraciones del cómico y popular realizador de stand up Carlos Ballarta han generado interés y debate entre los cibernautas. Desde hace unas horas, en YouTube ha cobrado relevancia la participación que tuvo en el programa Versión extendida de Tenoch Huerta donde criticó la comedia que en su tiempo realizó Roberto Gómez Bolaños.

Ballarta, que fue parte de un especial donde se habló sobre la corrupción en México y qué acciones puede tomar cada uno como ciudadano, mencionó que en cuanto al papel de la comedia en relación a la reflexión y crítica social, la propuesta blanca de Chespirito fue “de lo peor”.

“Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No toda, pero siento que, al menos en cuanto a comicidad, Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Yo al menos en mi casa, si hay algo que no le dejó ver a mi hijo, es el programa ”, mencionó.

Carlos Ballarta en Versión extendida de Tenoch Huerta

Por otro lado, el mexicano cuestionó la figura de Chespirito al recordar que él, junto al elenco de El chavo del 8, fueron a Chile y se presentaron en en el Estadio Nacional durante el régimen de Pinochet.

“Por el hecho que lo recibió Pinochet con honores de jefe de estado, por el hecho que fue un éxito durante todas las dictaduras. Lo que yo pensaba era: ¿Qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar? ¿Qué no censuraron? Chespirito. Yo no quiero que mi hijo vea eso”, manifestó.

