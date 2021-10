‘Ant-Man and the Wasp: quantumania’: Bill Murray confirmado en película de Marvel

Los proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel tienen a los fanáticos expectantes. Por lo pronto, la atención del público está en Spider-Man: no way home; no obstante, más allá del 2021 hay otros títulos que están a toda marcha. Tal es el caso de Ant-Man and the Wasp: quantumania, cuyo logo oficial fue revelado el último lunes. Ahora, una nueva actualización acaba de llegar: Bill Murray se une a la tercera entrega de la película protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly.

De acuerdo con el portal especializado Comicbook.com, el propio Murray confirmó la información en una reciente entrevista con el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Sabes, recientemente hice una película de Marvel. Probablemente, no te lo diga, pero no importa”, precisó.

“En cualquier caso, algunas personas se sorprendieron bastante de que me decidiera por un proyecto así. Pero, para mí, la cosa estaba bastante clara: llegué a conocer al director, y realmente me gustó mucho. Era divertido, humilde, todo lo que quieres de un director. Y con la historia de la animadora Bring it on hizo una película hace años, que creo que es muy buena. Así que acepté, aunque por otra parte no me interesan estas enormes adaptaciones de cómics como actor”, detalló.

Como una importante precisión, Bring it on es una película del año 2000 que estuvo a bajo la dirección de Peyton Reed, mismo que encabeza las producciones del Hombre Hormiga y sus secuelas, en las que se incluye quantumania. Desafortunadamente, el protagonista de Los cazafantasmas no especificó el papel al que dará vida en el proyecto del superhéroe.

¿Cuándo se estrena Ant-Man 3?

La película Ant-Man and the Wasp: quantumania tiene un estreno programado para julio de 2023, luego de haberse retrasado de una fecha inicial para febrero de ese mismo año.