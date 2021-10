Spider-Man no way home: Zendaya con traje del Hombre Araña, la verdad detrás del viral

Spider-Man no way home, la próxima película de Marvel a estrenarse este diciembre, ha vuelto a dar que hablar a pocas horas del fuerte rumor de la salida de un nuevo tráiler. Esta vez se trata de un arte conceptual en el que aparece la popular actriz y cantante Zendaya (intérprete de MJ, la novia de Peter Parker) con una versión alternativa del traje de Spider-Man. Esto ha generado diferentes reacciones y memes por parte de los fanáticos, quienes en su mayoría han sentido una decepción de cara a la trama del multiverso con Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) y Tom Holland (Spider-Man).

Esta nueva imagen muestra un dibujo en el que se ve claramente a Zendaya con una versión del traje adaptada a su figura. En esta nueva vestimenta predomina un color celeste desde la cabeza hacia el pecho, y el color negro desde la cintura hacia abajo. Los ojos son parecidos a los de Spider-Man de Tom Holland, de color blanco y grandes. Algo que sí llama la atención es que tiene la parte de los antebrazos descubierta y porta unos guantes que no cubren por completo todas sus manos.

Arte conceptual de Zendaya en Spiderman no way home

¿Cuáles han sido las reacciones de los fanáticos? En su mayoría han sido negativas, y no por tratarse de una versión femenina del personaje arácnido (ya existen varias como Spider-Woman, Spider-Girl, Silk, Spider-Gwen, etc), sino porque todo está apuntando a que el supuesto multiverso que se plantea para esta película no traería a Andrew Garfield y Tobey Maguire al Universo Cinematográfico de Marvel.

Memes de Spiderman no way home

Desde anoche se ha desatado el rumor de que el segundo tráiler oficial de Spiderman no way home llegaría este lunes 25 de octubre y no contaría con la presencia de Garfield y Maguire, quienes han interpretado a dos de las versiones más recordadas del arácnido en el cine.

¿Cuántos años tiene el Peter Parker de Tom Holland?

Si bien en el pasaporte que se presenta en la película no s detalla el año de nacimiento de Peter Parker, en Spider-Man: far from home se especificó que su nacimiento fue en 2001. Es decir, que para el estreno de la cinta tenía 18 años.

¿Qué poderes tiene Spiderman de Tom Holland?

Fuerza sobrehumana: al poseer una fuerza proporcional a la de una araña, es capaz de levantar varias toneladas de peso. A pesar de que es relativamente inexperto, sólo su fuerza es suficiente para superar fácilmente a sus enemigos.