‘Spiderman: no way home’: Tom Holland confirma nuevo superhéroe en la cinta y no es Doctor Strange

Spider-Man: no way home es una de las cintas más esperadas por los fanáticos del arácnido. La película abriría paso al esperado spiderverse, a pesar de que aún no se ha confirmado la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, se ha visto en el tráiler la aparición del Doctor Octopus y la bomba del Duende Verde, lo que confirmaría las especulaciones que se leen en redes sociales desde el anuncio del largometraje.

Aún no hay información de la trama de la película, sin embargo, Tom Holland se atrevió a confirmar la aparición de un nuevo personaje en No way home, el cual es un superhéroe. El actor descartó que sea Doctor Strange , por lo que se cree que sea Daredevil, interpretado por Charlie Cox.

“Estamos en una mesa grande en donde Peter se reúne con May y con Happy cuando de pronto entra por la puerta un personaje muy importante . Son cuatro personas sentadas en una mesa, conversando sobre lo que es ser un superhéroe, y fue increíble. El otro día miramos la escena, mi hermano y yo, y nuestras mandíbulas estaban en el suelo” expresó Holland en una entrevista realizada por la revista Empire.

Otro de los personajes que menciona Holland podría ser el Spider-Man de Sam Raimi, interpretado por Maguire o Andew Garfield, protagonista de The amazing Spider-Man.

Spiderman, con su traje de Iron Spider, huyendo del Doctor Octopus. Foto: Empire

Spider-Man: no way home - fecha de estreno

Spider-Man: no way home llegará a los cines el próximo 17 de diciembre de 2021 con más de un actor retomando sus antiguos papeles. Alfred Molina y Jamie Foxx fueron confirmados por Marvel Studios a principios de año.