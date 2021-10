Marvel y Sony: el trato que arruinó la realización de The amazing Spider-Man 3 y 4

The amazing Spider-Man es la saga cinematográfica de Sony protagonizada por Andrew Garfield que llegó para renovar al superhéroe poco antes de que Tom Holland haga lo mismo en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, dejó a sus seguidores insatisfechos por su cancelación tras el lanzamiento de la segunda entrega.

La película, dirigida por Marc Webb, presentó a Electro como el nuevo villano del Hombre Araña y mostró momentos polémicos que dieron de qué hablar entre los fans. Su estreno no había sido el esperado y provocó el final de dicha saga. Varios años después, se ha desvelado que no sería el único motivo detrás.

Según dio a conocer el libro The story of Marvel Studios: the making of the Marvel cinematic universe, el CEO Kevin Feige estuvo planeando el debut de Holland como Spider-Man en el MCU mucho antes de Capitán América: civil war. Para llevar esto a cabo, realizó reuniones secretas para analizar la manera en la que abordarían a Sony, poseedor de los derechos del superhéroe.

“Sin tiempo que perder, Feige anunció una situación de ‘manos a la obra’: cada productor ejecutivo de Marvel Studios tenía que ser parte de un retiro secreto, de dos días de duración, fuera del sitio, que se llevó a cabo en un hotel alquilado en Santa Mónica. A nadie más en el estudio se le dijo lo que estaban haciendo, sólo que era una ‘reunión’”, revela.

Garfield desmintió que aparecerá en Spider-Man 3. Foto: Sony

“En esa sala cerrada, se plantearon dos preguntas: si hubiera una oportunidad de negociar algún tipo de trato con Sony, ‘¿cómo funcionaría?’ Y si aprovecharan algo como un acuerdo de cinco películas, ‘¿qué historias querrían contar?’”, fueron los extractos más polémicos del texto.

The amazing Spider-Man 3 y 4 ya estaban planeadas con antelación para seguir explorando el mundo arácnido de Andrew Garfield, incluyendo la aparición de Los seis siniestros. El director Marc Webb tenía incluso fechas para iniciar la producción y estrenos de ambas películas.