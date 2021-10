Spider-Man 3: Sony Pictures Korea tendría listo el segundo tráiler del Trepamuros

La espera parece infinita para la llegada del segundo tráiler de Spider-Man: no way home. En redes sociales, se hizo viral un video que aparentaba ser un adelanto de la película, pero rápidamente salió a la luz que se trataba de un material hecho por fans. Tras esta situación, una conocida cuenta de Twitter reportó que, al parecer, Sony Pictures Korea ya habría listado el avance de la cinta del arácnido.

No obstante, otro usuario compartió una imagen que mostraba una lista de los teasers de algunas producciones que llegarán pronto. Entre ellas, se encontraba la del Trepamuros, lo que quiere decir que la compañía publicaría el adelanto en cualquier momento.

Sony Pictures Korea tendría el tráiler de Spider-Man 3. Foto: Twitter / Angeldaviid14

Pese a que no se especificó una fecha exacta, expertos en el tema consideran que no pasará de esta semana, esto si se toma en cuenta que la cinta de acción se estrenará en los cines el 17 de diciembre de 2021 .

¿Qué pasará en Spider-Man 3?

La sinopsis oficial de Spider-Man: no way home explica que Peter Parker fue desenmascarado y que ahora no podrá mantener sus dos identidades ocultas de la sociedad, por lo que buscará ayuda en Doctor Strange para que todo vuelva a la normalidad.

Sin embargo, la situación se puede poner aún más peligrosa, ya que debido a los conjuros del Hechicero Supremo la realidad donde vive el Trepamuros tendrá cambios, lo que provocará la llegada de poderosos enemigos.

Spider-Man 3 - primer tráiler