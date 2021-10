Ruby Rose revela fotos de lesiones en el set de rodaje de Batwoman

Después de que Ruby Rose dejara el personaje de Batwoman en la serie del mismo nombre, tanto Warner Bros como la actriz guardaron silencio. Tras los rumores acerca del mal comportamiento de Rose en el set de rodaje de la serie, la intérprete decidió romper su silencio y denunciar maltratos físicos como consecuencia de una mala producción al momento de grabar distintas escenas del show.

Rose detalló accidentes graves e indicó que los ejecutivos de Warner Bros Television y la creadora de Batwoman (Greg Berlanti) ignoraban sus quejas. La compañía afirmó que la actriz exageraba y que no decidieron contar con sus servicios para la segunda temporada, ya que se basaron “en múltiples quejas en el lugar de trabajo”. Esto ha hecho que Rose comparta historias en su cuenta de Instagram con conversaciones privadas que validan su versión.

La actriz también enfatizó en que no piensa dejar de lado sus denuncias y que faltan más detalles que mostrar, pero que evitó darlos a conocer con la esperanza de que la situación se resuelva en privado.

“Me voy a la cama, pero me estoy pensando si publicar el correo electrónico de Caroline (Dries) sobre no ser una activista LGTB o feminista y decir que podría ser lo uno o lo otro por la serie. Monetizar a los homosexuales es la forma en la que encontró su deseo de ‘hacer que la gente se sienta incluida’. También podría hacer públicos los intercambios de correos electrónicos que sucedieron cuando me fui. Permítanme que les de algo de tiempo para actuar en privado, que es todo lo que siempre he querido”, finalizó Rose.