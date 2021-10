Friends llora la muerte de ‘Gunther’: ¿quién fue James Michael Tyler?

El universo de Friends recibió la lamentable noticia del fallecimiento del actor James Michael Tyler, conocido por interpretar a Gunther en la serie, a causa de un cáncer de próstata. Él se ganó el cariño del público como el empleado de la cafetería de Central Perk que estaba enamorado de Rachel, pero su carrera sería aún más sorprendente del que varios habrían imaginado.

Quién fue James Michael Tyler

El actor estadounidense nació el 28 de mayo de 1962 y descubrió su vocación como intérprete en su época universitaria al unirse a un club de teatro. Casado con una entrenadora personal llamada Barbara, su carrera iba por buen camino hasta que tuvo la oportunidad de formar parte de Friends. Otras series en las que participó fueron Episodes y Modern music.

James Michael Tyler: enfermedad

El 21 de junio de 2021, James Michael Tyler contó al programa Today de la NBC que padecía cáncer de próstata en fase cuatro, por lo que no pudo asistir presencialmente a Friends: the reunion que congregó a las estrellas más importantes del programa 17 años después de su final. Por desgracia, el tratamiento de quimioterapia no fue suficiente para contrarrestar su estado de salud.

James Michael Tyler acompañó a sus compañeros de la serie Friends en la reunión televisada a través de un video. Foto: HBO Max

Murió actor de Gunther de Friends

James Michael Tyler interpretó a Gunther desde la primera a la última temporada de Friends, convirtiéndolo en uno de los rostros veteranos e inolvidables del programa junto a los seis protagonistas. Lo que varios desconocían es que el actor fue elegido como el empleado de la cafetería Central Perk por ser el único extra que sabía como operar una máquina de café expreso. Diez años después con el mismo papel, ha aparecido en 131 de los 236 episodios.

James Michael Tyler: Instagram

El actor estadounidense se identificaba en Instagram como slate_michael. En su cuenta oficial, contaba con un total de 810 publicaciones, 47.900 seguidores y 250 seguidos.

Actores de Friends se despiden en Instagram

Tras el anuncio de la muerte de James Michael Tyler, los actores de Friends compartieron sus condolencias por medio de sus redes sociales. El primero fue el productor de Friends, Kevin Bright, quien dio la noticia con un sentido mensaje. “Falleció anoche. Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a los demás. Dios te bendiga James, Gunther vive para siempre”.

Jennifer Aniston en Instagram

“Los amigos no habrían sido los mismos sin ti. Gracias por la risa que trajiste al programa y a todas nuestras vidas. Te extrañaremos mucho James Michael Tyler”.

Lisa Kudrow en Instagram

“James Michael Tyler, te extrañaremos. Gracias por estar ahí para todos nosotros”.

David Schwimmer en Instagram

“James, gracias por interpretar un papel tan maravilloso e inolvidable en Friends y por ser un caballero de gran corazón y por todos lados fuera de la pantalla. Te extrañaremos, amigo”.

Matt LeBlanc en Instagram

“Nos reímos mucho amigo. Se le extrañará. RIP mi amigo”.

Courteney Cox en Instagram

“El tamaño de la gratitud que trajiste a la habitación y mostraste todos los días en el set es el tamaño de la gratitud que tengo por haberte conocido. Descansa en paz, James. ”