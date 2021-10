Luis Miguel, la serie: Boneta y la divertida reacción del ‘Sol’ al verlo caracterizado

Luis Miguel, la serie está preparando todo para su llegada a Netflix. La nueva entrega el exitoso programa de televisión mostrará el mediático romance entre el ‘Sol’ y la estrella pop Mariah Carey, así como otros polémicos momentos. En medio de toda la expectativa, Diego Boneta fue entrevistado por el portal mexicano El Universal, y comentó cuál fue la reacción del verdadero Luis Miguel al verlo caracterizado.

Luis Miguel. Foto: Netflix

“Lo vi en el set de Baby’O cuando hizo su cameo y yo estaba en personaje. Nos tomamos una foto juntos. Se me quedó viendo por instantes y me dijo: ‘Qué guapo estoy’ ”, precisó Boneta. Sin embargo, el propio actor reconoce que, en diferentes ocasiones, la ficción fue mucho más allá de la realidad y no logró notar que seguía siendo ‘Luismi’ fuera de las cámaras.

“Llegaba a casa y seguía en personaje, siendo la primera vez que tenía una transformación total. Era raro para mí. Llegaba a un restaurante y decía: ‘Hola, qué tal, ¿cómo están?’, en tono de él y mis amigos me decían: ‘Bájale’, pero lo hacía sin darme cuenta”, reveló.

Luis Miguel 3 presentará a un nuevo reparto de actores. Foto: Instagram/@luismiguellaserie

No obstante, aseguró que esta producción del gigante del streaming le permitió mostrarse en un nuevo nivel dentro de su carrera y está agradecido por esta oportunidad. “Si me hubieran preguntado, y a cualquier persona, con cuál iba a tener más éxito, si con un musical con Tom (Cruise) y Catherine Zeta-Jones y Alec Baldwin, o con la serie de Luis Miguel, creo que todos hubieran dicho que el primero, pero no fue el caso”.

“Luis Miguel (la serie) me trajo más oportunidades que los (trabajos) de Los Ángeles, porque es Netflix, por los números y el algoritmo, porque de pronto se corre la voz. Como sea, creo ahora el timming perfecto para los latinos es tomar eso y demostrar que los latinos podemos romperla en todos lados”, agregó.

Luis Miguel, la serie

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Luis Miguel, la serie?

Para alegría de los fanáticos, la tercera temporada de Luis Miguel, la serie llegará el próximo jueves 28 de octubre.