El juego del calamar: serie china Squid’s victory es acusada de plagiar el éxito de Netflix

Pese a que El juego del calamar, la creación de Hwang Dong Hyuk, está prohibida en China, sus ciudadanos se las han arreglado para sel drama surcoreano. No obstante, el éxito de Netflix está por recibir una ‘copia’ en el país de Xi Jinping, ya que —de acuerdo con la BBC— la plataforma de streaming Youku ha promocionado una serie llamada Squid’s victory (traducida al español como El triunfo del calamar).

Squid game es la serie más vista en la historia de Netflix. Foto: Netflix

Tal como lo puedes imaginar, el proyecto ha recibido muchas quejas de los fanáticos de la premisa original, ya que no solo el título y su iconografía son muy parecidos, sino que la trama es muy similar. Según explicó el citado medio, la producción china se ha presentado como una historia en la que los participantes competirán en “juegos infantiles de gran escala”.

Acusan a Youku de copiar a El juego del calamar. Foto: Youku

No obstante, y muy al tanto de las acusaciones de plagio, Youku se ha disculpado y justificó que sus materiales visuales fueron solo parte de un esquema provisional que tuvieron que usar por la premura del tiempo para una exhibición comercial.

“Debido a un error de trabajo, el primer borrador del nuevo show Game’s victory, que ya había sido eliminado, se utilizó por error en las actividades promocionales de una feria”, precisó el streamer en Weibo, una aplicación similar a Twitter (vía BBC). Con lo cual también reveló el cambio de nombre para el programa, que repentinamente pasó a llamarse Game’s victory.

Youku se ha ganado las críticas por presentar su serie Squid's victory. Foto: Youku

Sin embargo, esta no fue la primera polémica en la que se ha visto envuelta El juego del calamar. Hace algunos meses se acusó a Dong Hyuk de haber copiado a As the gods will, una película japonesa de Takashi Miike inspirada en el manga homónimo de 2011. En ese sentido, el director surcoreano afirmó que desarrolló la idea para su obra entre 2008 y 2009.

“Es cierto que los primeros momentos son similares, pero después de eso no hay similitudes. Pero si tuviera que decirlo, diría que lo hice primero”, comentó el filmmaker al explicar que no fue hasta 2019 cuando Netflix apostó por adaptar su ahora exitosa producción.