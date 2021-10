El jugador 001 de El juego del calamar prefiere una vida tranquila y no cargada de fama

El actor Oh Young Soo, quien da vida al anciano Oh Il-Nam en la serie El juego del calamar, ha dado a entender recientemente en una entrevista que la popularidad, alcanzada en su carrera por el éxito de la producción surcoreana de Netflix, le ha cambiado su vida personal. En ese sentido, ha dicho que necesita ponerse ciertos parámetros con el fin de estar tranquilo. Su fama ha provocado que incluso algunos de sus roles, realizados cuando era más joven, sean del interés del público de su país.

El talentoso y reflexivo intérprete de 77 años estuvo recientemente en el programa How do I play? (Hangout with Yoo), de Corea del Sur, donde habló sobre diversos temas e invitó a la reflexión a los espectadores alrededor del mundo. Así, Oh Young Soo se refirió a su paso por la serie surcoreana que ha sido catalogada como ‘el boom del año’ de Netflix.

“Siento como que estoy en el aire” , confesó la estrella mientras reflexionaba sobre su vida después de El juego del calamar. Ser un persona mundialmente reconocida puede resultar un proceso abrumador, sobre todo para alguien de su edad. “Necesito calmarme, organizar mis pensamientos y contenerme en este momento” , añadió.

Asimismo, también contó que ahora muchas personas de Corea lo han llamado por teléfono. Tanta ha sido la popularidad que ha obtenido en su país de origen que ha tenido que recibir ayuda de su hija para contestar las llamadas. “Me han preguntado cómo me siento ahora que soy famoso”, contó entre risas.

Contrario a lo que cualquier otra persona podría imaginar, Oh Young Soo se siente conforme con el salto a la fama que le ha dado la serie de Netflix. No obstante, luego de su papel como Oh Il-Nam, no tiene mayores ambiciones que las de llevar una vida tranquila como la que tenía antes. Esto explica el porqué ha rechazado aparecer en anuncios y otros tipo de campañas publicitarias.