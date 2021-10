Dune: Christopher Nolan y Stephen King aclaman la película de Villeneuve

Dune, la película dirigida por Denis Villeneuve, ya llegó a los cines y está dando de qué hablar entre los seguidores de la novela que sirvió de inspiración para su realización. Para los incondicionales, se trata de una buena adaptación y la crítica especializada respalda su posición, pero la taquilla no fue tan calurosa como Warner Bros habría esperado. En ese panorama de opiniones mixtas, Christopher Nolan ha expresado su satisfacción con la adaptación del mítico libro:

“Creo que esta película va a introducir a una nueva generación de fans a Dune, que no la han visto u leído (esa historia) y tal vez puedan venir a leer el libro ahora (...). Creo que es un trabajo extraordinario. Me he dado el lujo de verlo un par de veces. Cada vez que lo veo, descubro cosas nuevas, nuevos detalles. Creo que la forma en que está hecha es absolutamente para la pantalla grande, es un verdadero placer y un verdadero regalo para los fanáticos del cine en todas partes”, contó al podcast The director’s cut.

De igual manera, el aclamado escritor de terror Stephen King reafirmó la calidad de la cinta de ciencia ficción. “Lo vi con mi esposa esta tarde. Realmente larga pero buena. Es difícil de creer que podamos hacer todos estos increíbles efectos especiales y aún no lograr la paz mundial”, fueron sus reflexivas palabras al respecto.

Ahora que Dune cuenta con el respaldo de dos referentes del cine y la literatura, respectivamente, los fanáticos de la obra original esperan que más personas acudan al cine y le den una oportunidad al film, ya que de su éxito depende que Warner apruebe una trilogía, tal como planeó el director Villeneuve.

Timothée Chalamet y Zendaya son los protagonistas de Dune. Foto: composición/Warner Bros

Dune: ¿de qué trata la película?

El largometraje de Denis Villeneuve nos presenta a un joven brillante llamado Paul Atreides. Él nació con un gran destino más allá de su comprensión y sus acciones tendrían repercusiones inconcebibles en la vida de millones de personas. Cuando una confabulación política rompe el status quo, finalmente emprende una misión al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su pueblo.

Durante su ‘camino del héroe’, otras fuerzas malévolas inician un nuevo conflicto por el suministro exclusivo del recurso más preciado que existe. Este es capaz de liberar el mayor potencial de al humanidad, aunque el camino para conseguirlo también saque a luz lo peor de la misma. Lo único certero es que solo sobrevivirán aquellos que puedan vencer su miedo y quienes estén a la altura de su misión.