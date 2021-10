Civil war: el día en que Chris Hemsworth pensó que Thor no estaría más en Marvel

Si eres fanático del UCM, seguro has visto Capitán América: civil war, la recordada película del Universo Cinematográfico de Marvel en la que vimos al ‘Capi’ y Iron Man enfrentarse con su respectivo team. Esta producción fue casi una secuela de Avengers, ya que disfrutamos de la mayoría de super héroes. Aunque algunas figuras estuvieron ausentes, como Hulk y Thor. Sin embargo, con el paso del tiempo supimos que ellos estaban lidiando con otros asuntos.

En su momento, quien desconocía de Guerra civil y pensó que era un personaje descartado de la franquicia para siempre fue el intérprete de Thor, Chris Hemsworth. El australiano reveló algunos datos curiosos sobre ese acontecer en el libro autorizado The story of Marvel Studios: the making of the Marvel Cinematic Universe, publicado oficialmente el 19 de octubre de 2021.

“Recuerdo estar en la gira de prensa de Age of Ultron y todo el mundo hablaba de Civil war. Yo estaba como: ‘¿Qué es Civil war?’. Pregunté: ‘¿Estás haciendo un proyecto paralelo o algo así?’. Ellos: ‘Oh no, Capitán América, ¿sabes? El próximo es Civil war’. Yo estaba como: ‘Espera, ¿Iron Man está en eso?’. Y fue un: ‘Sí, pero no solo está Iron Man. Está Vision. Está Spider-Man…’”, comentó.

El actor se llevó una gran sorpresa en ese entonces, al punto en que preguntó: “Espera, ¿qué demonios estoy haciendo yo?”. Y (de Marvel) dijeron: ‘Tú estás haciendo lo tuyo’” . En referencia a que estaría grabando Thor: ragnarok. No obstante, él aún no sabía eso y creyó que era su final: “Yo pensé: ‘Esto es todo. Yo estoy fuera’” .

No hay duda de que Hemsworth recordará este hecho por un buen tiempo, ya que seguirá como el hijo de Odín en los siguientes films de Marvel. El asgardiano regresará para Thor: love and thunder, cinta dirigida nuevamente por Taika Waititi, el 8 de julio de 2022 .