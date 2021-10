Batgirl: Brendan Fraser interpretará a un villano en el filme con Leslie Grace

De acuerdo con un reciente reporte de Deadline, Brendan Fraser se ha unido a una nueva apuesta de DC. El icónico actor dará vida a un villano en la película Batgirl, que prepara Warner Bros. para HBO Max. Si bien no se sabe exactamente a qué personaje interpretará, el citado medio desliza la posibilidad de que encarne a Firefly en el filme, donde Leslie Grace (In the heights) será la protagonista.

Brendan Fraser es principalmente famoso por su papel de Rick O'Connel en la saga La momia. Foto: composición/TikTok/difusión

La producción estará dirigida por los cineastas Adil El Arbi y Bilall Fallah, conocidos por su trabajo en Bad boys for life. Ellos trabajarán sobre un guión escrito por Christina Hodson (Aves de presa). En tanto, Kristin Burr (Cruella) se desempeñará como la productora.

Si bien no se tiene alcances específicos acerca de la trama de Batgirl, Barbara Gordon será la versión de la superheroína a la que Grace dará vida en la pantalla chica. De esa manera, se marca una gran oportunidad para los personajes de los cómics de DC, ya que no muchas figuras femeninas han encabezado películas en solitario.

Leslie Grace será Bartgirl para el DCEU. Foto: composición/DC Comics/Instagram/@lesliegrace

PUEDES VER: Ruby Rose revela pruebas de sus lesiones sufridas en el set de rodaje de Bartwoman

Por lo pronto, no se han revelado mayores detalles sobre el resto del reparto, solo se sabe que esta será la primera vez que una propuesta de gran presupuesto, basada en las historietas de DC, llegará directamente a la plataforma de streaming; es decir, no tendrá un estreno en cines antes de su arribo al servicio.

Por su parte, Fraser no es ajeno a la firma, pues actualmente presta su voz a Robotman, también conocido como Cliff Steele, en la serie de televisión Doom patrol. No obstante, aquella actuación no interferirá en su imagen dentro del DCEU ya que solo es una interpretación vocal.