The Batman tiene un presupuesto muy bajo comparado a otras películas de DC

The Batman, la película protagonizada por Robert Pattinson, tiene emocionados a los seguidores del Hombre Murciélago, porque explorará su faceta detectivesca como ninguna otra cinta antes. Para esta ocasión, la dirección estará a cargo de Matt Reeves.

El cineasta estadounidense es conocido por Cloverfield, Let me in y El planeta de los simios; películas donde el presupuesto fue usado inteligentemente para beneficio de la historia que contaba. Ahora, Reeves repite la hazaña dentro del cine mainstream con la nueva entrega de Batman.

De acuerdo a Deadline, The Batman contó con un presupuesto de 100 millones de dólares, una cifra muy inferior a otras superproducciones del Universo Extendido de DC. Por esto, te compartimos una lista de los largometrajes más costosos de la franquicia cinematográfica.

Liga de la Justicia (2017 – 2021): 300 millones de dólares

Batman v Superman (2016) : 263 millones de dólares

El Hombre de Acero (2013): 225 millones de dólares

Wonder Woman 1984 (2020): 200 millones de dólares

El Escuadrón Suicida (2021): 185 millones de dólares

Escuadrón Suicida (2016): 175 millones de dólares

Aquaman (2018): 160 millones de dólares

Wonder Woman (2017): 150 millones de dólares

The Batman (2022): 100 millones de dólares.

El Acertijo será uno de los tres villanos a los que enfrentará Batman en la cinta. Foto: Warner Bros. Pictures

¿De qué trata The Batman?

El nuevo largometraje de Batman se ambientará en la actualidad y mostrará los primeros días de Bruce Wayne como Hombre Murciélago. En esta oportunidad enfrentará a El Acertijo, quien inicia una ola de asesinatos a los candidatos a la alcaldía de Gotham.