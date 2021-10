Spider-Man 3: Tom Holland no creía que el Spider-Verse pudiera ser realidad

El multiverso desatado en la serie Loki llegó para cambiar el rumbo del Universo Cinematográfico de Marvel para siempre. Varias futuras entregas mostrarán las repercusiones del evento y Spider-Man: no way home no podría ser la excepción con su tan pedido Spider-Verse.

La película, dirigida por Jon Watt, ya confirmó la aparición de antiguos villanos como Doctor Octopus, Electro, Duende Verde y Hombre de Arena, entre otros. El único rumor que queda por confirmar se trata del regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Hombre Araña.

En cuanto a las posibilidades que esto conlleva para la tercera entrega del Hombre Araña en el MCU, el protagonista Tom Holland conversó con la revista Empire para confesar que no creía que la trama de No way home pudiera ser posible en Marvel Studios.

“Cuando me propusieron la idea por primera vez, pensé: ‘Wow, sería fantástico si pudiéramos llevarlo a cabo... Pero no hay forma de que funcione. Simplemente no podrán lograr que todos hagan lo que deben hacer. Simplemente no va a suceder.’ Pero sucedió. Y es una locura”, contó al medio.

La cinta enseñará a Peter Parker el significado de ser Spider-Man. Foto: composición / Marvel Studios

¿De qué trata Spider-Man 3: no way home?

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, el ‘querido vecino arácnido’ perdió su identidad secreta tras los eventos de Far from home. Ahora que no puede superar su vida normal de las altas apuestas de ser un superhéroe, pide la ayuda del Hechicero Supremo.

Cuanto menos se lo esperan, el hechizo de Doctor Strange sufre un percance abriendo las puertas al multiverso a su mundo. Así es cómo el protagonista enfrentará amenazas de todo tipo y descubrirá lo que realmente significa ser el Hombre Araña.