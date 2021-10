Sex and the city: imágenes de Carrie Bradshaw besando a su nuevo amor ¿adiós Mr. Big?

SPOLIER ALERT | Como ya se sabe, las mejores amigas regresan a la Gran Manzana. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) están de vuelta para And just like that, el nuevo título de Sex and the city que se estrenará en el mes de diciembre por por la plataforma streaming de HBO Max.

Sex and the city regresa después de 11 años por HBO Max. Foto: HBO Max

Y aunque se sentirá la ausencia de Samantha Jones (Kim Cattrall), la cuarta integrante del grupo, disfrutaremos de otros personajes conocidos como el amor de toda la vida de Carrie: Mr. Big, interpretado por el actor Chris Noth.

Sin embargo, no podemos confiarnos, pues, como se esperaba que sucediera, algunas imágenes de la secuela de Sex and the city se han filtrado gracias a los paparazzis que están en las calles de Nueva York, lugar donde se graba la serie. Resulta que estas fotos revelan el nuevo posible amor de Carrie Bradshaw. ¿Qué pasó con Mr. Big?

Carrie y Mr. Big en And just like that. Foto: HBO Max

Hay tomas de día y de noche que indicarían que Carrie está en una cita con este desconocido hombre, caracterizado por Jon Tenney, que es contemporáneo a ella y luce muy elegante, sin mencionar que se les ve muy felices a ambos, conversando y compartiendo en la ciudad.

Carrie con un hermoso vestido junto a su nuevo amor, interpretado por el actor Jon Tenney. Al parecer, al día siguiente de su cita. Foto: difusión / HBO Max

Y si es esto es poco, hay una foto de ellos dos a nada de besarse. Esto sí que nos pone los cabellos en punta a todos los fanáticos, quienes por años hemos vivido la relación entre John James Preston, nombre real de Big, y Carrie.

Carrie después de una cita con su nuevo amor. Foto: difusión / HBO Max

A los seguidores solo les ha quedado generar teorías por medio de las redes sociales, según lo difundido en medios de comunicación estadounidense sobre la trama. Al parecer, el matrimonio de Mr. Big y la despampanante Bradshaw no está viento en popa, por ello, ambos se ven obligados a divorciarse y es entonces cuando Carrie se da otra oportunidad en el amor.