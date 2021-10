Marvel consideró a Robert Downey Jr. para otro personaje antes de Iron Man

La primera película en solitario de Iron Man para Marvel Studios llegó en 2008. Con ello, la imagen del superhéroe cobró un sinónimo inmediato: Robert Downey Jr. Sin embargo, el intérprete y su personaje ficticio estuvieron a punto de no tener relación alguna hace años, cuando ‘La casa de las ideas’ le ofreció a la estrella de Hollywood dar vida a un villano en uno de sus proyectos.

Robert Downey Jr. interpretó a Iron Man en las películas live-action del UCM. Foto: Marvel Studios

De acuerdo con lo compartido por Comickbook.com, el director de Iron Man y Iron Man 2, Jon Favreau, reveló, en el libro “The story of Marvel Studios: the making of the Marvel Cinematic Universe”, que el rumbo del actor iba a ser muy diferente al que conocemos en la actualidad. “ Marvel ya se había reunido con (Downey Jr.) antes, creo, para interpretar a Doctor Doom ”, precisó.

Victor Von Doom es el villano en los cómics de Los 4 fantásticos. Foto: Marvel

De esa manera, Robert por poco y se convierte en el antagonista de Los 4 fantásticos de 2005. Pero no fue la única idea descartada en torno a aquel proyecto, ya que -según comenta el citado medio- el cineasta Peyton Reed (Ant-Man) desarrolló un esquema en 2002 para el mencionado grupo de superhéroes, que eventualmente no logró hacerse realidad.

No obstante, cuando Fantastic four de Tim Story comenzó a tomar forma, Victor Von Doom tenía una larga lista de candidatos en la mente de sus realizadores. En ese sentido, se ha revelado que el antagonista pudo haber sido interpretado por reconocidos nombres como Tim Robbins (The Shawshank redemption), Mel Gibson (Corazón valiente) y Nicolas Cage (Pig).

La adaptación live-action de Los 4 fantásticos fue llevada a los cines en 2005, bajo la dirección de Tim Story. Foto: Fox

Pese a que los fanáticos no pueden imaginar a nadie más como Iron Man que no sea Downey Jr., su incorporación a las películas de superhéroes era una elección arriesgada debido a su polémica imagen en Hollywood.

“Literalmente, la primera decisión que tomé y que me permitieron hacer y que me permitieron intentar perseguir como presidente de Marvel Studios fue el casting de Robert Downey Jr. y se sintió divertido hacerlo porque sabíamos que sería genial o el mayor incendio de basura de la historia. Hay muy poco margen de maniobra. Terminó siendo genial y siempre he dicho: ‘Sin RDJ, no hay MCU’”, detalló Kevin Feige en 2019.