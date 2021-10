Locke and key, temporada 3: fecha de estreno, personajes y qué pasará en la serie Netflix

Este viernes 22 de octubre se estrenó la tan esperada segunda temporada de Locke and key por Netflix. La serie de drama de terror sobrenatural basada en los cómics de Joe Hill y Gabriel Rodríguez ha dejado a la audiencia con muchas respuestas por resolver y más ganas de ver la tercera entrega. Sin que se haya lanzado Locke and key 2, el grande del streaming anunció la tres en diciembre de 2020.

La segunda temporada de Locke and key tiene 10 episodios. Foto: Netflix

Tal es la confianza en esta producción que Netflix ha apostado el todo por el todo, es que no son pocos los fans de las narraciones de terror. Tendremos que esperar unos meses para volver a disfrutar de los misterios que hay en la Keyhouse. Mientras tanto, aquí te contamos algunos detalles que se vienen en Locke and key 3.

¿De qué tratará Locke and key 3?

En la temporada dos de Locke and key, los hermanos Tyler, Kinsey y Bode vencen a Dodge, pero Eden sobrevive y va al pozo para despertar a Frederick Gideon con la intención de conseguir más poder. Sin embargo, al ser liberado, el demonio empuja a Hawkins al pozo.

Por ahora, los Locke ignoran el peligro. Además, Tyler ha decido no utilizar la llave memoria y tener una vida normal, aunque tal vez tenga que usarla. Faltan temas que abordar como qué hay detrás de la Puerta Negra y cuál es la verdadera historia del hierro susurrante demoníaco utilizado para hacer las llaves mágicas.

Emilia Jones, Connor Jessup y Jackson Robert Scott como los hermanos Kinsey, Tyler y Bode Locke. Foto: Netflix

¿Qué más secretos tiene la familia Locke? ¿Regresarán algunos “muertos”?

Locke and key 3: personajes

Según lo que se vio en la segunda entrega, estos personajes podrían estar fijos en la siguiente trama.

Connor Jessup como Tyler Locke

Emilia Jones como Kinsey Locke

Jackson Robert Scott como Bode Locke

Darby Stanchfield como Nina Locke

Petrice Jones como Scot Cavendish

Laysla De Oliveira como Dodge / Eco

Hallea Jones como Eden Hawkins

Asha Bromfield como Zadie Wells

Eric Graise como Logan Calloway

Felix Mallard como Lucas Caravaggio

Coby Bird como Rufus Whedon

Kevin Durand como Frederick Gideon

Brendan Hines como Josh

Griffin Gluck como Gabe

Bill Heck como Rendell Locke

Aaron Ashmore como Duncan Locke

Sherri Saum como Ellie Whedon

Thomas Mitchell Barnet como Sam Lesser

Kevin Alves como Javi

El pequeño Bode Locke estará de vuelta en Locke and key 3. Foto: Netflix

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Locke and key?

Lo que sabemos, gracias a algunos miembros del reparto por medio de sus redes sociales, es que Locke and key 3 inició sus grabaciones en mayo de 2021 y las culminó el 20 de agosto de 2021. Para suerte nuestra, todavía no hay fecha exacta de Locke and key 3, pero si es definitivo que en el 2022 veremos de nuevo a los hermanos Locke .