Daredevil: Charlie Cox habla sobre su posible regreso como Daredevil

Miles de personas esperan que Charlie Cox retome el personaje de Daredevil, ya que fue el protagonista de la serie de Netflix durante tres temporadas y es considerada como una de las mejores producciones basadas en un superhéroe de Marvel Comics. Existen rumores que indican que el actor volvería a interpretar al personaje en Spider-Man: no way home, algo que Marvel Studios y el propio Cox no han confirmado.

En una entrevista realizada por el portal SiriusXM, el intérprete no aceptó ni negó los rumores que hablan sobre el posible ingreso de Daredevil al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Sin embargo, indicó que si el retorno del personaje se aprueba, se ofrecería algo distinto a lo que se vio en la producción de Netflix. Cox comparó la situación del superhéroe con lo que ocurre en los cómics, al tener distintos artistas o escritores.

“Lo que sucede en los cómics es que un escritor y un artista se unirán para hacer un cómic, por lo que harán 10 números o 20 números y después es como una reimaginación. A veces, la historia continúa, a veces comienzan de nuevo o regresan en el tiempo. Hacen cosas diferentes y reinventan a ese personaje”, contó.

“Entonces, si tuviera la oportunidad de regresar como Daredevil, como sea que se vea, i magino que sería una reinvención del personaje y el programa . Si me eligen para hacerlo, habrá algunos elementos que, por supuesto, serán los mismos. O pueden elegir a otra persona y reiniciarlo todo de nuevo”, indicó el actor.