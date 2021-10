‘Spider-Man: no way home’: Tom Holland creía que no iba a funcionar reunir a Doctor Octopus, Duende verde y más villanos

La tercera entrega del famoso superhéroe arácnido, Spider-Man: no way home, sigue revelando sorpresas a los fanáticos, quienes barajan una serie de teorías sobre la trama central del filme de Sony —que girará alrededor de los eventos desatados por el multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel— y los posibles villanos, así como las otras versiones de Spiderman, que podrían tener su aparición en la pantalla grande.

Lo último que se sabe es que Sandman, uno de los antiguos enemigos de Spiderman, también será parte de la cinta. Asimismo, los otros confirmados hasta el momento son Duende Verde, Doctor Octopus y Electro . Ante esto, el actor principal, Tom Holland, no ha dudado en mostrar el asombro que sintió al saber sobre la idea de congregar a casi todos los antagonistas de su personaje ficticio Peter Parker. A continuación, te contamos sus declaraciones y todos los detalles de Spider-Man: no way home.

Tom Holland sobre los villanos en No way home

En sus últimos comentarios, el actor que protagonizará a Spiderman en la nueva entrega, no dudo en expresar su sorpresa ante la idea de ver reunidos a todos los villanos del hombre arácnido.

“Cuando me propusieron la idea por primera vez, pensé, ‘Guau, sería genial si pudiéramos llevarlo a cabo, pero no hay forma de que funcione’”, declaró Holland.

Además, reveló lo que muchos fanáticos especularon: que la nueva cinta reuniría a todos los villanos. “Simplemente no podrá lograr que todos hagan lo que deben hacer. Simplemente no va a suceder ‘. Pero sucedió. Y es una locura”, afirmó.

¿Cuándo se estrenará Spider-Man: no way home?

Al inicio, la tercera entrega de Spider-Man iba a estrenarse el 16 de julio de 2020, pero la pandemia de la COVID-19 retrasó el lanzamiento de la cinta en cines hasta el 17 de diciembre de 2021.

Nuevas imágenes de Spider-Man: no way home

La revista Empire ha dedicado su reciente número a la película de Marvel, sacando a la luz nuevas imágenes. En la primera se puede ver a un Spiderman, con su traje de Iron Spider, huyendo del Doctor Octopus.

Spiderman, con su traje de Iron Spider, huyendo del Doctor Octopus. Foto: Empire

Tom Holland como Spiderman. Foto: Empire

Póster de Spider-man no way home, donde revela nuevo villano Foto: Empire

¿Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Si bien aún no está confirmado, muchos de los fanáticos esperan ver en la cinta a los antiguos Spiderman —Tobey Maguire y Andrew Garfield—, hecho que podría ser posible gracias a que la película se basa en el multiverso y, además, traerá a todos los antiguos villanos. Por lo que, tal vez, Peter Parker necesite la ayuda de sus otras versiones para poder vencer a sus enemigos.

Tráiler de Spider-Man no way home