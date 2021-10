Spider-Man 3: Maguire y Garfield no estarían en la película, según nuevo adelanto

Hacia finales de agosto, Sony lanzó el primer tráiler oficial de Spider-Man: no way home, en el que finalmente se confirmó el multiverso con la presencia de Alfred Molina como Doctor Octopus. Sin embargo, muchos fanáticos esperaban ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield en el UCM, algo que no parece confirmarse en un nuevo adelanto de la esperada película de Marvel Studios protagonizada por Tom Holland.

A falta de un segundo tráiler, la revista Empire mostró imágenes inéditas del film dirigido por Jon Watts. En una de las dos fotografías presentadas podemos ver a Holland con su traje habitual del Hombre Araña en una pose que anticipa una épica batalla. En tanto, la segunda es una extensión de lo que vimos en el clip mencionado anteriormente: Octopus persigue a ‘Spidey’ tras haberle dicho: “Hola, Peter”.

Tom Holland porta su traje usual de Spider-Man en lo que parece una escena de batalla. Foto: Empire

Dr. Octopus persigue a Tom Holland en una escena extendida de lo visto en el tráiler oficial de No way home. Foto: Empire

Ello es justamente lo que ha preocupados a quienes esperan el gran regreso de Maguire y Garfield, ya que en este caso vemos a un mismo actor con dos trajes diferentes. En ese sentido, muchos admiradores comentaron que ‘La casa de las ideas’ y Sony nos estarían tratando de decir que una misma persona interpretaría diferentes versiones de un mismo personaje, algo que ya se había visto en el teaser de The Flash en el DC FanDome de 2021 trajo a Ezra Miller como dos Barry Allen de universos alternos.

Por supuesto, Marvel y DC no tienen nada que ver una con la otra, ya que —aunque compartan muchas similitudes— son dos compañías distintas. No obstante, la galería de No way home ha dado de qué hablar a los que esperan con ansias ver su estreno, cuyo principal atractivo, quizá, es la esperanza de ver el Spider-verse con los actores de las populares franquicias de Sony.

Spider-Man: no way home - tráiler oficial

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home?

Tras dos años desde el arribo de Far from home a la pantalla grande, No way home finalmente tendrá su estreno el 17 de diciembre de 2021.