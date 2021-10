Spider-Man: no way home sería como Avengers: Endgame, afirma Jon Watts

Spider-Man: no way home es la nueva película de Marvel Studios que tiene a todos los fanáticos emocionados, especialmente desde que Alfred Molina fue mostrado como Doctor Octopus en el primer tráiler oficial. No obstante, la magnitud de la historia protagonizada por Tom Holland sería una de las ambiciones más grandes de ‘La casa de las ideas’, así lo dejó en claro el director Jon Watts.

Spider-Man: no way home es una de las películas más esperadas del año. Foto: composición/Marvel Studios

En entrevista con la revista Empire, el cineasta declaró que buscarán llevar esta trama al siguiente nivel. “Definitivamente estamos tratando de ser ambiciosos. Es Spider-Man: Endgame ”. De hecho, parte de este esfuerzo es la inclusión de populares villanos de las franquicias de Tobey Maguire y Andrew Garfield, algo que al principio no pareció convencer del todo a Holland.

“Cuando me propusieron la idea por primera vez, pensé, ‘Guau, sería genial si pudiéramos llevarlo a cabo, pero no hay forma de que funcione’. Simplemente no podrá lograr que todos hagan lo que deben hacer. Simplemente no va a suceder ‘. Pero sucedió. Y es una locura”, precisó el actor.

El tráiler oficial de No way home dejó diversas pistas sobre los villanos que veremos en el film. Foto: composición/Sony

No obstante, quien sí tuvo fe de llevar esta propuesta en No way home fue el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, que había empezado a considerar un crossover con las sagas de Sony desde hace algún tiempo atrás.

“Recuerdo haber tenido conversaciones con (la productora) Amy Pascal hace años. ‘¿Queremos retomar villanos que hemos visto antes?’. No, hagamos a Buitre, y a Mysterio, y a personajes que no hemos llevado a la pantalla antes. Pero recuerdo que pensé: ‘¿Cómo podrías volver a hacer a Doc Ock?’, porque Alfred Molina es el reparto perfecto. Si alguna vez lo traes de vuelta, tendría que ser él de alguna manera”, detalló.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home?

Para alegría de los fanáticos, y luego de una larga pausa, Spider-Man volverá a la pantalla grande con No way home, cuyo estreno está programado para el próximo 17 de diciembre.