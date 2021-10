Netflix: cinco series que no te puedes perder si viste You

El viernes 15 de octubre se estrenó la tercera temporada de You por Netflix. Una de las series originales de la compañía más populares y vistas a nivel mundial. Solo fue cuestión de horas a partir del lanzamiento de You 3 para que confirmaran la cuarta entrega. No hay duda de que esta producción promete, pues al final de cada capítulo deseamos saber más. ¿Qué sucederá con Joe, Love y ahora su pequeño bebé, Henry?

Joe regresa en la cuarta temporada de You. Foto: Netflix

Si eres amante de esta trama y te has quedado con las ganas de más, aquí te dejamos cinco series similares para que te entretengas de inicio a fin hasta la llegada de You 4.

The one

The one es el nombre de un programa diseñado para encontrar a tu alma gemela gracias a la muestra de un cabello, así de simple. No obstante, detrás de esta sorprendente tecnología está su creadora Rebecca Webb y su amigo, quienes esconden un terrible secreto con el que hacen realidad el programa. ¿Estás listo para saber cuál es? Por el momento, The one tiene una temporada con ocho episodios.

13 reasons why

Netflix sabe que a muchos de sus suscriptores les gusta los thriller dramáticos y, por ello, no la pensó dos veces al apostar por una de las producciones de Selena Gómez. 13 reasons why trata la historia de Hannah Baker, una adolescente con traumas a causa del bullying en su colegio, la cual decide suicidarse. Antes de su muerte, ella prepara unos casetes contando el por qué de su destino, y deja estos a unos amigos de su escuela. Los relatos pondrán en aprietos a más de uno. La serie cuenta con cuatro temporadas.

Ozark

La serie original de Netflix se enfoca en una familia que se ve forzada a mudarse a Ozark después de que un integrante del grupo, Martin Byrde (Jason Bateman), hiciera algunos movimientos con fondos malversados a un cartel de México y no le resultara. Él se ve obligado a pedirle dinero prestado a un narcotraficante, lo cual pone en peligro a su familia porque inicia una persecución. Aunque termines por congeniar con Martin, no te confíes, pues podría ser el villano de la historia. Ozark tiene tres temporadas para ver.

Élite

Élite narra la vida de un grupo de estudiantes de un exclusivo colegio privado llamado Las Encinas. Tres nuevos alumnos becados ingresan al colegio, pero a los chicos ricos de la escuela no les parece. A tal punto que ocurren desapariciones y asesinatos. La serie trata varios temas controversiales, además de los crímenes: diversidad sexual, diferencias culturales, drogas, enfermedades, acoso, uso de redes sociales, corrupción, asesinatos, robos y más. Son cuatro temporadas que te mantendrán enganchado. Posiblemente, se estrene la quinta.

Dato curioso:

Verás algunas caras conocidas de La casa de papel.

Black mirror