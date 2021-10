You, temporada 4: Joe recuperará lo perdido y buscará un nuevo amor, según creadora

La tercera temporada de You llegó recientemente a Netflix y ya se posicionó en su top 10. No caben dudas de que el programa ha sido uno de los más esperados por los fans, ya que se verá la nueva vida de Joe (Penn Badgley) al lado de su esposa e hijo. Sin embargo, el final de la serie dejó sorprendidos a muchos debido al duro desenlace que hará que el protagonista se fugue a París. Ante esta premisa y con la cuarta parte de la saga en camino, la creadora del show, Sera Gamble, compartió los primeros adelantos sobre el futuro del criminal.

Según comentó la encargada para el medio Collider, You 4 mostrará otra faceta para Joe Goldberg, quien, tras perder a su familia, buscará apoyo emocional en su nueva víctima Marienne (Tati Gabrielle).

“Joe en París me resulta hilarante. La idea de verle interesándose por la moda, por ejemplo, sería muy divertida. Pero no. No es lo que vamos a hacer. Siento que la tercera temporada es de mucha pérdida y tragedia para él. Le dejamos sintiendo que ha dejado marchar todo lo que le importaba. Así que la historia, a partir de ahí, es sobre cómo obtiene algo de eso de vuelta o sobre cómo encuentra algo más”, explicó Gamble.

Asimismo, la creadora explicó cómo es que Joe tuvo que llenar los vacíos que tenía en todas estas temporadas, por lo que es esencial que la nueva entrega muestre cómo el personaje supera todo eso.

“Cuando vemos a Joe en la primera escena del piloto, cuando suenan las campanas de la librería y entra la chica de los vaqueros, si en ese momento tenía un agujero que quería llenar en su corazón, ahora tiene como 17. Y hemos pasado con él más tiempo, sabemos más sobre su equipaje. Creo que tenemos mucho por explorar”, comentó.

Pese a que no se sabe con exactitud qué pasará con Joe y su nuevo amor, lo que sí es seguro es que el joven tendrá sus emociones a punto de desbordarse, hecho que le hará buscar la forma de recuperar todo lo perdido.