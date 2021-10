Uncharted: fans molestos por pose de Tom Holland como Spider-Man

Sony Pictures finalmente sacó a la luz el primer tráiler de Uncharted, película que adaptará el popular videojuego de Play Station del mismo nombre. En la cinta, Tom Holland le dará vida al cazador de tesoros Nathan Drake y su aparición en el adelanto ya trajo las primeras críticas por parte de los cibernautas, quienes aseguraron que una de las poses que demostró en escena es muy similar a la de Spider-Man.

La secuencia en cuestión refiere al momento en que el héroe está tratando de subir encima de algunas cajas que cuelgan de un avión y, al llegar a lo alto, cae en una postura que a más de uno hizo recordar al querido arácnido.

Ante lo expuesto en el tráiler, los fanáticos no dudaron en comentar en sus redes sociales que Holland todavía no puede dejar de lado su papel como el trepamuros. Una de las publicaciones más resaltantes fue la del usuario MSpector_JM: “Lo siento, pero no puedo verle como Nathan Drake. Para mí siempre será Peter Parker”, indicó el fan en su cuenta de Twitter.

Tom Holland. Foto: Twitter MSpector_JM

Asimismo, otros aseguraron que la habilidad de escalar las cajas en el aire no eran parte de Drake, sino del superhéroe de Marvel. “¿Cómo puede ser que Tom Holland escale por las cajas como si fuera Spider-Man en la película de Uncharted?”.

Tom Holland. Foto: Twitter LucePlaysPS5

Hasta el momento, el actor protagonista no se ha manifestado ante las críticas de algunos seguidores, por lo que se deberá esperar más detalles de la cinta para saber más acerca de su papel.

La película de Uncharted tiene como fecha estimada de estreno el 18 de febrero de 2022 en los cines de Estados Unidos. En el caso de Perú y otros países de Latinoamérica, la ficción se lanzará entre el 10 y 11 de febrero del mismo año.

Uncharte - Tráiler