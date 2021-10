Marvel: ¿por qué se retrasaron los estrenos de las películas del UCM y Disney?

El último lunes 18 de octubre Disney sorprendió a miles de fanáticos cuando anunció que las fechas de lanzamiento de las producciones del UCM tendrían una modificación. Es así que títulos como Doctor Strange 2, Thor: love and thunder, Black Panther: Wakanda forever, entre otros, han sido retrasados varios meses. No obstante, algo que no quedó del todo claro para el público fue el motivo de esta inesperada decisión. Tras las innumerables dudas, Kevin Feige, director de Marvel Studios, decidió explicar la razón de estos cambios.

“Solo estamos cambiando cuando salgan. Y sí, Doctor Strange in the multiverse of madness se postergó seis semanas, así que en lugar de haber tres meses entre las películas de Marvel, habrá cinco meses, y creo que todos podemos manejar eso”, comentó el encargado para el medio Variety.

Asimismo, el especialista Anthony D’ Alessandro de Deadline mencionó que las modificaciones de la compañía no se deben a una estrategia de marketing, como se había supuesto, sino que su principal factor tendría que ver por cómo se está llevando a cabo el proceso de producción de las películas.

“Todo se debe a un efecto dominó que está ocurriendo con la producción y los cineastas. Algunos títulos están lidiando con escenarios finales mientras otros están en producción. Así es como Disney lo está resolviendo, y cuando lo piensas, la mayoría de las fechas ya estaban reservadas por el estudio para la tarifa de Marvel. Solo están moviendo títulos de un espacio a otro”, indicó.

Doctor Strange 2 colocaría a Scarlett Witch como villana. Foto: composición /Marvel

Nuevo calendario de estrenos de las películas de Marvel Studios y Disney