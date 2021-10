Hayden Christensen aparecerá en la serie de Ahsoka para Disney Plus

Disney ampliará el universo ficticio de Sar Wars con varias series en su propia plataforma de streaming Disney+, tras el colosal éxito de The mandalorian. El siguiente show estará centrado totalmente en Ahsoka Tano, la popular jedi interpretada por Rosario Dawson.

Las expectativas por el resultado son altas y tiene a los fanáticos intrigados por nuevas novedades. En ese panorama, The Hollywood Reporter sorprendió con la noticia de que Hayden Christensen aparecerá en el nuevo programa que está dando de qué hablar incluso antes de su estreno.

Cabe resaltar que la revista no detalló cuál versión volverá: el Anakin Skywalker o Darth Vader. Esto ha generado varias dudas, dado que la historia del nuevo show estará ambientada en la época de The Mandalorian. Es decir, después de los eventos de Return of the Jedi donde el villano se remide antes de morir.

En cuanto a cómo esto se llevará a cabo, lo más probable es que la serie haga uso de los flashbacks o fantasmas de la fuerza. En el mejor de los casos, podríamos ver ambas versiones para tener un mayor entendimiento de la visión que tiene la protagonista sobre su antiguo maestro.

Un personaje inolvidable. Foto; Disney

La serie de Ahsoka se encuentra en pre-producción y está siendo escrita por Dave Filoni, quien fungirá como productor ejecutivo junto a Jon Favreau. Por el momento no tiene agendada una fecha de estreno en la plataforma de streaming Disney Plus. Sin embargo, se prevé que el rodaje comience a inicios de 2002 para ver la luz a finales del mismo año.