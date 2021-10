Dune, crítica: superproducción sin corazón ni riesgos no ajusticia al libro

Dune, la mítica novela de Frank Herbert, es una obra cumbre de la ciencia ficción. Los intentos por llevar la amplia obra al cine no han faltado, pero no es hasta ahora que los fanáticos estaban esperanzados de que una adaptación le haga justicia. Para el ambicioso proyecto no había un director mejor preparado que Denis Villeneuve, quien realizó la esperada película como un “tributo a la experiencia cinematográfica en pantalla grande”. Aunque más pronto que tarde, uno se daría cuenta de que no se equipara a 2001: odisea en el espacio o siquiera a Blade runner 2049.

“Todavía hay una película que necesita hacerse de ese libro, solo con una sensibilidad diferente”, contó el cineasta en referencia al intento fallido de David Lynch, un artista propio de su reino, así como la realización frustrada de Alejandro Jodorowsky. Para los fans, esto se tradujo en altas expectativas. Para los ajenos al vasto universo de Herbert, en una oportunidad para conocer la historia desde una aproximación mainstream, aunque respetuosa y responsable. Luego de una larga espera, producto de la pandemia, el largometraje llegó a los cines y el impacto ha sido menos que el esperado.

Como resaltó el protagonista Timothée Chalamet a Deadline: “Gran parte de nuestra cultura pop, películas y libros se han derivado de Dune, así como de toda la filosofía de la novela original”. Pese a esto, el film no ha recibido la atención ni satisfacción que uno supondría. Parte de este problema reside en la solemnidad de Villeneuve a la obra, la cual le impidió hacerla completamente suya.

No siguió del todo el consejo de Jodorowsky: reducir la novela a un ambiguo punto de partida. Se tomó ciertas libertades creativas, como la omisión de la voz en off y compresión de subtramas para adecuarlo al formato audiovisual, pero no fue suficiente.

El Dune original es más que el típico ‘viaje del héroe’. También abarcaba asuntos importantes como la política, ecología y el poder por sobre los demás. Con tanto material en manos, parecía que el director se hubiera aproximado con cautela y cierto retraimiento. El resultado: una película que valientemente sienta las bases para una trilogía, cuya realización aún no consigue luz verde. Sin embargo, se percibe como un prólogo con exceso de metraje, presupuesto y carente de corazón. No hay riesgos, sorpresas ni impacto emocional. Solo una épica historia de lujoso envoltorio y falta de poesía.

Dune tendrá su arribo tanto en cines como en HBO Max. Foto: composición/Warner Bros

Uno no puede evitar sentirse enajenado y frio a lo que ocurre en pantalla grande pese a las portentosas y pulcras imágenes. Una suerte de recompensa insuficiente para quien acude al cine para despersonalizarse y emocionarse. Ni el renombrado elenco, como factor más humano presente, logra impregnar de alma a la superproducción. Si este es el punto de partida para una saga, se puede retirar tranquilamente hasta que Denis Villeneuve apague el piloto automático y tome al toro por las astas. Al fin y al cabo, lo mejor que podría traer la adaptación es la popularidad que tanto merece la novela de Frank Herbert.

Ficha técnica de Dune