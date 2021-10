Doctor Strange 2 traería de vuelta a los centinelas de Ultron vistos en Avengers 2

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, traerá de vuelta a los centinelas de Ultron vistos por primera vez en el segundo largometraje de Avengers. Este dato se suma al de la posible aparición de Nightmare (Pesadilla), la participación confirmada de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y toda la información que la está vinculando a Spiderman: no way home. Con todo esto, la película al mando del gran fanático de Marvel Comics, Sam Raimi, continúa perfilándose como una de las más entretenidas del UCM hasta la fecha.

De acuerdo con el portal The Direct, los centinelas de Ultron aparecerán en la secuela de Doctor Strange. Los también llamados bots que sirven al villano de Marvel, aparecerían durante el viaje de Strange a una versión alternativa de la Tierra en donde estos aún existen.

Centinelas de Ultron en Avengers: Age of Ultron

Además de Avengers: Age of Ultron, cinta en donde aparecieron por primera vez, las tropas de Ultron han sido vistas recientemente también en la serie de Disney+, What If...?, en donde el villano logró obtener las gemas del infinito. Este hecho podría también indicar la aparición de Infinity Ultron, ya que la producción animada es completamente canon en el UCM.

En redes sociales también se ha rumorado la aparición de Doctor Strange Supreme, la versión antagónica del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch, que participa como uno de los protagónicos en What If...?. El insider Daniel Richtman, conocido en redes sociales por sus acertadas informaciones respecto a Spiderman: no way home y trailers de películas de Marvel, aseguró que esta versión oscura del hechicero supremo tendría una participación en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De esta manera, la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel empieza a resonar con más fuerza, sobre todo en estas fechas con la cercanía del estreno de Eternals y Spiderman: no way home, cintas que tendrán un peso importante en el mundo de Marvel. De igual manera, la secuela de Doctor Strange apunta a ser la que explotará el concepto del multiverso introducido recientemente en las series de Disney+: Loki y What if...?