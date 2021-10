You, temporada 3: ¿quién es la actriz que interpreta a Marianne?

La actriz de 25 años Tatiana Gabrielle (Tati) interpreta a la bibliotecaria Marianne en la nueva temporada de la serie You, convirtiéndose en la nueva obsesión de Joe Goldberg. Antes de este personaje, la estadounidense ha tenido varios papeles importantes en la televisión.

Tati Gabrielle como Marienne en You

La actriz interpreta a una joven madre soltera que es bibliotecaria y jefa encargada de la biblioteca comunitaria del suburbio ficticio Madre Linda. Marienne tiene una hija pequeña, por la cual está luchando para obtener su patria potestad.

En la tercera temporada de la serie, Marienne conocerá a Joe en dicho recinto, dando inicio así a una buena amistad; incluso le pedirá que trabaje con ella para que le ayude a restaurar libros. Esto hará que se vuelva en la nueva obsesión de Joe y en una posible víctima de Love, la esposa de Joe.

La actriz Tati Gabrielle interpreta a Marienne en la tercera temporada de la serie You. Foto: Netflix

Tati Gabrielle en el mundo del modelaje

Nació el 25 de enero de 1996 en San Francisco, Estados Unidos. Es hija de una exestrella del baloncesto de Ohio; sin embargo, fue criada por su madre de origen coreano. Cuando tenía tres años, comenzó a modelar y a los cinco años se convirtió en modelo de Macy’s y Nordstrom. La actriz pasó muchos años modelando antes de iniciarse en la actuación.

Tati Gabrielle en el mundo de la actuación

Tras ser modelo desde muy chica, empezó a tener pequeños roles de actuación en su escuela, y cuando cursaba la secundaria, fue aceptada en el programa de teatro de Oakland School for the Arts.

Tati Gabrielle fue modelo de Macy´s y Nordstrom a los cinco años. Foto: Instagram

Tati Gabrielle en Nickelodeon

Al igual que muchos jóvenes talentos, Tati Gabrielle inició su carrera en programas para niños. Su primer trabajo como actriz fue en The thundermans de Nickelodeon. A pesar de que tuvo un rol pequeño, para la actriz fue muy importante. “Mi personaje se llamaba Hacksaw, que era esta chica punk rock, y ella y su padre roban a los Thundermans todos los muebles de su cafetería” , recordó la actriz en una entrevista.

Tati Gabrielle como Hacksaw en The thundermans de Nickelodeon. Foto: Nickelodeon

Tati Gabrielle en el teatro y en ficciones

Mientras estaba en la escuela de teatro, la actriz llegó a dirigir y protagonizar diversas producciones. Incluso fue premiada en algunos festivales de teatro. Cuando terminó la secundaria se mudó a Atlanta e ingresó a la escuela Spelman College, especializándose en drama y francés.

La actriz y modelo formó parte del cortometraje de 2014 To say the sword. Luego apareció en Tatterdemalion y en 2016 formó parte del elenco de la película Just Jenna, la cual narra la vida de una exactriz de cine para adultos.

Tati Gabrielle interpretando a Monique en la película Just Jenna. Foto: The owl house fandom

Tati Gabrielle y sus proyectos en Los Ángeles

En el 2017 decidió mudarse a dicha ciudad para grabar Emoji: la película, estrenada en el 2017. Además, formó parte de la ficción K.C. agente especial junto a la actriz Zendaya.

Tati Gabrielle en El mundo oculto de Sabrina

Uno de sus papeles más importantes de los últimos años, y que la empujó hacia la fama, fue el de Prudence, la hermana mayor de Agatha y Dorcas y rival de la bruja adolescente, Sabrina. Es así como forma parte del elenco de El mundo oculto de Sabrina, un exitoso remake de Netflix.

En una entrevista a Vulture , la actriz estadounidense indicó que ella fue quien dio la idea del look de su personaje. “Llevé el pelo ondulado así a mi audición original. Lo hice yo misma. Sentí que Prudence tendría algo elegante y muy bien peinado, así que vine a mi audición original con las ondas. Les gustó y decidieron quedárselo” , dijo Gabrielle.

La actriz Tati Gabrielle interpretando a Prudence en El mundo oculto de Sabrina. Foto: Netflix

En otra entrevista para W Magazine, la actriz dijo que era la primera vez que hacía un papel más antagónico o de villana, el cual siempre había dicho que era su sueño.