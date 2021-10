Netflix: mira el tráiler oficial de Alerta roja con Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds

Netflix acaba de publicar el tráiler oficial de la película Alerta roja, protagonizada por Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. El film dirigido por Rawson Marshall Thurber se estrenará por el streaming el 12 de noviembre de 2021 . Tendrá una trama llena de acción, suspenso y comedia que promete entretenernos de inicio a fin, además de disfrutar de un reparto de alto nivel conformado también por Ritu Arya (The umbrella academy) y Chris Diamantopolous.

Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds en Alerta roja. Foto: composición / Netflix

¿De qué trata Alerta roja?

Red notice, nombre original del cortometraje, inicia cuando la Interpol emite una alerta roja para encontrar y capturar a los más buscados del mundo. Para ello, John Hartley (Dwayne Johnson), el mejor agente del FBI, es asignado al caso.

En esta persecución, John se ve obligado a asociarse a uno de los mejores ladrones de arte del mundo: Nolan Booth (Ryan Reynolds). Esto solo para atrapar a otra ladrona de arte conocida como ‘The bishop’, interpretada por Gal Gadot.

'The bishop' se encuentra con el agente del FBI John Hartley. Foto: Netflix

A toda costa, el agente va querer dar con ella; sin embargo, la ayuda de Nolan lo pone más en aprietos. Así viajarán por todo el mundo y pasarán por diversos lugares, como una pista de baile, una prisión aislada, la selva y más.

Según el medio Deadline, Alerta roja es la más grande producción original de Netflix con un costo de US$ 130 millones . Curiosamente, las compañías Universal y Legendary obtuvieron el proyecto primero, pero esto no se logró al requerir mucho dinero. No hay duda de que la popular ‘N’ no escatima cuando se trata de éxitos.

Alerta roja es la más grande producción de Netflix. Foto: Netflix

Alerta roja: tráiler oficial