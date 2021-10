Guardianes de la galaxia 3: James Gunn niega el inicio de rodaje de la cinta

Pese a una larga espera, Chris Pratt, quien le da vida a Star-Lord en la saga de Guardianes de la galaxia, compartió en redes sociales un video donde aparecía en el set de rodaje de la película. Minutos después, la noticia no tardó en hacerse viral y muchos fanáticos reaccionaron de manera positiva debido a que creían que habían comenzado a filmar la cinta. No obstante, el director James Gunn negó lo sucedido y explicó que las grabaciones todavía no han iniciado.

A través de Twitter, el cineasta aclaró lo ocurrido a sus seguidores y mencionó que empezarán pronto con la producción. “A pesar de las historias que dicen lo contrario, no hemos comenzado a filmar #GotGVol3 todavía (pero estamos bastante cerca)”.

James Gunn menciona cuándo empezarán con Guardianes de la galaxia 3. Foto: Twitter / James Gunn

En cuanto a lo que dijo Pratt, este mencionó que era su primer día en el set de rodaje. No obstante, no expuso precisamente si el elenco ya se encontraba listo para grabar algunas escenas.

“¡Qué pasa, todo el mundo! Chris Pratt aquí, estoy en el set de Guardianes de la galaxia 3. Este es el primer día. Estoy muy emocionado de estar aquí”, comentó el actor de Marvel.

Guardianes de la galaxia 3 se lanzará en 2023. Foto: Marvel / Twitter Chris Pratt

James Gunn sobre estreno de Guardianes de la galaxia 3

Algunos fans preguntaron al director en redes sociales si la película sufriría algún retraso debido a los cambios en el calendario de Marvel Studios, pero Gunn detalló que la fecha se mantendría vigente.

“No, Guardianes de la galaxia 3 no se retrasa, todavía está programada para estrenarse el 5 de mayo de 2023. Tenemos un guion y un storyboard, un equipo y un elenco, y estamos listos para empezar dentro de poco. Les vamos a construir algo hermoso”, aseguró el cineasta.