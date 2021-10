Chucky con máscara de Hello Kitty: significado del disfraz de Halloween del muñeco diabólico

Chucky, la serie creada por el cineasta Don Mancini, está emitiéndose en Estados Unidos y ya está dando de qué hablar al público. Luego de ver al muñeco diabólico en situaciones peculiares donde toma whisky y defender los derechos de la comunidad LGBTI+ y a su hijo Glen Ray, ahora ha vuelto a llamar la atención del público. El asesino Charles Lee Ray se vistió con la máscara de Hello Kitty en el segundo capítulo emitido. ¿Qué sucedió con Chucky y Jake en la última transmisión? Te lo contamos a continuación.

Give Me Something Good to Eat (Dame algo bueno para comer), nombre oficial del segundo episodio de la serie, tiene lugar el 31 de octubre, es decir, en Halloween. Jake, el protagonista de la serie, es invitado a una fiesta en la que estará Lexy Cross, una chica que lo acosa por ser homosexual y a quien Chucky quiere matar después de haberla humillado en el primer capítulo.

Chucky con máscara de Hello Kitty

De esta manera, a fin de aniquilar a la acosadora, Chucky escapa de la casa de la familia de Jake. Es aquí en donde, para salir a la calle y pasar desapercibido, el muñeco diabólico consigue una máscara de Hello Kitty con la que puede caminar con toda tranquilidad alrededor de otros niños pidiendo dulces por la ciudad.

El momento que han capturado en diversas fotos y videos los usuarios en redes sociales, es en el que Chucky llega a la casa de una señora preguntando dónde queda la fiesta haciendo el clásico juego de Truco o trato. El muñeco le ofrece la segunda opción y luego de obtener la dirección, le regala una manzana con una navaja pequeña incrustada.

La escena desató distintas reacciones por parte del público estadounidense en Twitter, donde los usuarios calificaron como adorable, divertido y macabro al personaje.

¿Cuándo se estrena Chucky en Perú?

La serie de Chucky llegará a Perú y al resto de Latinoamérica el 27 de octubre a través de Star+. De momento solo se está emitiendo en Estado Unidos a través de Syfy y USA Network.

Chucky, la serie defiende comunidad LGTBI+

Su primer episodio presentó la difícil situación de hostigamiento en la escuela que sufre el protagonista Jake Wheeler. El personaje interpretado por Zackary Arthur, es acosado por ser homosexual. Su interés romántico, Devon Evans, aún no se entera de que Chucky es un muñeco con vida propia, pero todo indica a que lo hará en el tercer episodio que sale al aire la próxima semana.