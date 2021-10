The Batman: Kristen Stewart no descarta ser Joker en películas con Robert Pattinson

Durante la DC FanDome 2021, un primer adelanto de The Batman fue presentado como la atracción central del evento. Los fanáticos tuvieron no solo un explosivo acercamiento a Robert Pattinson como el Hombre Murciélago, ya que también fue mostrada la Catwoman de Zoë Kravitz. No obstante, la narrativa podría tomar un giro diferente si Kristen Stewart se uniera como Joker en una potencial secuela. Idea que parece agradarle a la actriz.

La química entre Robert Pattinson y Zoë Kravitz fue algo muy notorio para el director. Foto: composición/captura de Youtube/Warner/DC

En conversación con Variety, Stewart fue consultada acerca de la posibilidad de reencontrarse con su excompañero de reparto de la saga Crepúsculo en una nueva entrega de la película del Caballero oscuro, ya que -según comenta el citado medio- existe una campaña en redes que la postulan como una versión de la villana.

“Amo la energía detrás de eso. Realmente, se ha hecho muy bien. Siento que, tal vez, no lo descarto, pero me encanta ese sentimiento. Descubramos algo más. Estoy totalmente dispuesta a interpretar a una persona extraña y aterradora”, precisó. Con ello, se le preguntó si su respuesta sería un no rotundo, a lo que comentó que “no es un ‘no’, pero tampoco es lo que más me entusiasma”. “Vamos a hacer algo nuevo”, añadió.

Pese a que suena emocionante ver a Stewart junto a Pattinson, dada la fiel fanaticada que han cosechado tras un pasado mutuo en Twilight, hasta ahora no ha habido una intérprete mujer para Joker en la pantalla grande. No obstante, podría ser una propuesta interesante, especialmente porque Heath Ledger y Joaquín Phoenix ganaron un premio Oscar por sus actuaciones, mientras que otros artistas se han inmortalizado por sus interpretaciones del payaso, como Jack Nicholson.

¿Cuándo se estrena The Batman?

De no presentarse algún tipo de retraso propio o externo a la pandemia del coronavirus, The Batman llegará a la pantalla grande el 4 de marzo de 2022.